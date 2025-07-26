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İran'da mahkeme binasına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
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İran&#039;da mahkeme binasına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran’ın güneydoğusundaki Zahedan kentinde yerel bir mahkeme binasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu tespit edildi.

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde bulunan Zahedan kentinde, eyalet adalet binasına düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Tasnim Haber Ajansı, sabah saatlerinde Azadi Caddesi üzerindeki Sistan ve Belucistan Eyalet Adalet Binası’na birden fazla silahlı saldırgan tarafından ateş açıldığını duyurdu. Saldırının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İranlı yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtirken, saldırganların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaralı sayısı ise netleşmedi.

SALDIRIYI JAİSH EL-ZALEM ÜSTLENDİ

İran güvenlik kaynakları, saldırının Jaish el-Zalem adlı ayrılıkçı bir silahlı grup tarafından üstlenildiğini aktardı. Örgüt, daha önce de Sistan-Belucistan bölgesinde emniyet güçlerini hedef alan saldırılarla gündeme gelmişti.

 

Kaynak: Dış Haberler

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