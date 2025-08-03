Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu! Balçığa saplanıp hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarogöl ilçesinde ikamet eden İbrahim Kayaaslan ve eşi Samime Kayaaslan, piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesine geldi. Eşi piknik hazırlığı yaparken gölete giren İbrahim Kayaaslan, balçıklı zeminde batmaya başladı ve kısa süre içinde gözden kayboldu.

EŞİNİ ARAMAK İÇİN SUYA ATLADI

Eşinin suda kaybolduğunu fark eden Samime Kayaaslan panikle suya girerek eşini aramaya çalıştı. Ancak o da akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. O sırada gölette balık tutan amatör balıkçılar, kadını fark ederek hemen müdahale etti ve sudan çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin gölette yaptığı çalışmalar sonucu İbrahim Kayaaslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayaaslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından fenalaşan ve hastaneye kaldırılan eşi Samime Kayaaslan’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.