Gürkan Hacır'dan, TGRT Haber'i hedef gösteren Özgür Özel'e sert tepki: Artık kabak tadı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TGRT Haber'i hedef almasına, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programının moderatörü Gürkan Hacır sert tepki gösterdi. Hacır, "Kimse bize herhangi bir talimat vermeden gündem ne ise onu konuşuyoruz. Biz gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu boykot çağrıları, hedef göstermeler, yuhalatmalar artık kabak tadı verdi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, her yaptığı mitingde TGRT Haber'i hedef göstermesi tepkiye yol açtı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programının moderatörü gazeteci Gürkan Hacır, Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"KİMSE BİZE HERHANGİ BİR TALİMAT VERMEDEN GÜNDEM NE İSE ONU KONUŞUYORUZ"

Sözlerine, "Biz, TGRT Haber ekranlarında ocak ayından beri program yapıyoruz. Haftada 3 gece, 'prime time' dediğimiz kuşakta ben varım." diyerek başlayan Hacır, şu ifadeleri kullandı:

"Sağ olsun değerli Medya Grup Başkanımız Aslıhan Ören ve Mücahid Ören bize bu platformu açtılar. Ve burda kimse bize karışmadan, kimse bize herhangi bir talimat vermeden gündem ne ise onu konuşuyoruz. Ama Özgür Bey, durup durup her mitingde bizi hedef alıyor."

"SÜRECİ BİZ DEĞİL, SAVCILAR YÖNETİYOR"

CHP Genel Başkanı Özel'e hatırlatma yapan Hacır, "Türkiye'nin gündeminde çok önemli davalar var ve bu süreci biz değil, savcılar yönetiyor. Şu anda CHP tarihinde ilk bir Genel Başkan, şüpheli sıfatıyla mahkemeye çağrılıyor. Biz mi çağırıyoruz? 9 milletvekili, şüpheli sıfatıyla mahkemeye çağrılıyor. Biz mi çağırıyoruz? Gazeteciler mi yapıyor bunu? İBB Başkanı tutuklu. Tutuklu bir insanı elbette eleştirirken daha dikkatli daha özenli olmak gerekiyor. Burada olabildiğince özen göstermeye çalışıyoruz." dedi.

"BİZ GAZETECİLİK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Özgür Özel'in, yaptığı mitinglerde devamlı olarak TGRT Haber'i hedef göstermesine tepki gösteren Hacır, "Her seferinde, İzmir mitinginde, Ankara'da, şimdi Avcılar'da, Kartal'da sürekli olarak TGRT Haber'i doğrudan hedef gösteriyorsunuz, doğrudan ona boykot çağrısında bulunuyorsunuz. Biz gazetecilik yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"ARTIK KABAK TADI VERDİ"

Haftanın 3 günü yayınlanan Taksim Meydanı programını kendisinin hazırladığını dile getiren Hacır, "Programı da ben hazırlıyorum, gündemi de ben belirliyorum. Ne Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Seki, ne de üst yönetim bir müdahalede bulunuyor. Gündem ne ise onu konuşuyoruz. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapacağız. Ben artık yakıştıramıyorum! Bu boykot çağrıları, hedef göstermeler, yuhalatmalar artık kabak tadı verdi." ifadelerini kullandı.