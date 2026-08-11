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Soluduğumuz havanın kalitesi cebimize gelecek! Çevre Bakanlığından nefes aldıracak uygulama

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Soluduğumuz havanın kalitesi cebimize gelecek! Çevre Bakanlığından nefes aldıracak uygulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın soluduğu havanın sağlık üzerindeki etkisini hesaplayacak yeni bir dijital hizmet için harekete geçti.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Vatandaş bulunduğu bölgedeki havanın temiz veya kirli olup olmadığını, kirliliğin sağlık açısından ne düzeyde risk taşıdığını görebilecek. Bakanlığın kullanımındaki Hava Emisyon Yönetim Portalı’ndan alınan hava kalitesi verileri NEFES yazılımında işlenecek, ortaya çıkan sonuçlar mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden vatandaşın kullanımına sunulacak. Bakanlık, geliştirilecek uygulamayla vatandaşın bulunduğu yerdeki hava kirliliğinin sağlık üzerindeki muhtemel etkisini göstermeyi hedefliyor. Örneğin elde edilen sonuçların düşük, orta veya yüksek risk gibi kolay anlaşılır bir değerlendirmeyle vatandaşlara sunulması öngörülürken vatandaş özellikle kirliliğin arttığı dönemlerde ‘dışarı çıkmama’ veya ‘açık havada bulunma’ kararını buna göre verebilecek.

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İKİ GÜNÜN HAVASI GÖRÜLECEK

Plana göre sistemin veri altyapısını Hava Emisyon Yönetim Portalı oluşturuyor. Portal, şehirlerdeki hava kirliliğini takip ederek vatandaşın iki gün boyunca soluyacağı havanın kalitesine ilişkin harita bilgileri üretiyor. Sanayi tesisleri, evsel ısınma, trafik ve diğer kirletici kaynaklardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek kirliliğin zamana ve bölgeye göre dağılımı hesaplanacak. Bu verilerle hava kirliliğinin yoğunlaştığı ve kirlilikten etkilenme ihtimali yüksek olan bölgeler belirlenecek. Ardından elde edilen sonuçlar Bakanlığın üç boyutlu NEFES yazılımında değerlendirilecek. Sistem, kentlerdeki bina yapısı, topografya, trafik yoğunluğu, kavşaklar ve kullanılan yakıt türleri gibi çok sayıda unsuru birlikte inceliyor. Böylece hava kirliliğinin sanayiden, trafikten veya evlerde kullanılan yakıtlardan hangi ölçüde kaynaklandığı belirlenerek bölgeye özel tedbirler geliştirilebiliyor.

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81 İLİN VERİSİ BİRLEŞECEK

Bakanlık, 81 il için farklı dönemlerde hazırlanan hava kalitesi verilerini tek sistemde toplamayı planlıyor. Böylece illerin hava kalitesi daha düzenli takip edilecek ve her şehir için ayrı iyileştirme yol haritası hazırlanacak.

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