Uzmanlara göre hava kirliliği yalnızca çevresel bir sorun değil; kalp hastalıkları, felç, obezite, diyabet ve nörolojik sorunlar dahil birçok ciddi hastalığın başlıca tetikleyicileri arasında yer alıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çevre probleminden kaynaklandığı düşünülen hava kirliliğinin tek başına çok önemli bir hastalık yapıcı etken olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Nurten Elkin “Kalp hastalıkları, felç ve obeziteye sebep olan hava kirliliği bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerde üçüncü sırada yer alıyor” dedi.

Hava kirliliğinin Tip 2 diyabet, obezite, Alzaymır ve depresyonla da ilişkili olduğunu belirten Dr. Elkin “Dünya Sağlık Örgütünün raporları, uzun süre kirli havaya maruz kalan bireylerde obezite, diyabet ve nörolojik hastalıkların daha sık görüldüğünü gösteriyor. Hatta ‘beyin sisi’ dediğimiz unutkanlık, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk gibi belirtiler de hava kirliliğiyle ilişkili olabilir” diye anlattı.

