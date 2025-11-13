Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniledi. Yeni düzenlemeyle sağlık alanında her türlü reklam yasaklanırken, bilgilendirme paylaşımlarının yalnızca etik ve bilimsel çerçevede yapılmasına izin verilecek.

Esma Altın ANKARA - Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi. Bu doğrultuda sağlık alanında örtülü veya açık reklam yapılması kesin olarak yasaklandı.

Halkı bilgilendirmeye yönelik içeriklerin ise belirlenen etik ve bilimsel çerçevede yapılmasına izin verilecek.

Türkiye’deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca “bilgilendirme” amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek.

“Tıbbi işlem öncesi ve sonrası görsellerin aynı ortam ve teknik şartlarda görüntülenmesi ve görsel içeriklerde işlem tarihi ve görselin görüntülendiği tarihlerin belirtilmesi zorunlu olacak.”

Hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile kullanılabilecek. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık turizmine de uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi.

Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmî dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.

Türkiye’de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek.

