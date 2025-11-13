Sağlık hizmetleri tanıtımına yeni kurallar! Sponsorlu içerik paylaşımına yasak
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniledi. Yeni düzenlemeyle sağlık alanında her türlü reklam yasaklanırken, bilgilendirme paylaşımlarının yalnızca etik ve bilimsel çerçevede yapılmasına izin verilecek.
- Sağlık hizmetlerinde örtülü veya açık reklam kesinlikle yasaklandı; tanıtımlar sadece etik ve bilimsel bilgilendirme şeklinde yapılacak.
- Hekimler ve sağlık tesisleri, dijital platformlarda ücretli, sponsorlu içerik ile hasta yorumları üzerinden tanıtım yapamayacak.
- Hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay alınarak kullanılabilecek.
- Sağlık turizminde, yurt dışına yönelik sponsorlu tanıtımlar Türkçe hariç diğer dillerde ve Türkiye'de uygulama izni olan tıbbi işlemler için yapılabilecek.
Esma Altın ANKARA - Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri alanındaki tanıtım ve bilgilendirme standartlarını yeniden belirledi. Bu doğrultuda sağlık alanında örtülü veya açık reklam yapılması kesin olarak yasaklandı.
Halkı bilgilendirmeye yönelik içeriklerin ise belirlenen etik ve bilimsel çerçevede yapılmasına izin verilecek.
Türkiye’deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda yalnızca “bilgilendirme” amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımlarına ise sayfalarında yer veremeyecek.
“Tıbbi işlem öncesi ve sonrası görsellerin aynı ortam ve teknik şartlarda görüntülenmesi ve görsel içeriklerde işlem tarihi ve görselin görüntülendiği tarihlerin belirtilmesi zorunlu olacak.”
Hasta görselleri ancak yazılı veya elektronik onay ile kullanılabilecek. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılamayacak. Sağlık turizmine de uluslararası tanıtımlar için özel hükümler getirdi.
Çocukları istismar eden reklamlara geçit yok! Reklam Kurulu'ndan erişim engeli ve para cezası
Yurt dışına yönelik ayrı bir platform üzerinden yürütülmek kaydıyla, Türkçe hariç diğer resmî dillerde sponsorlu tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapılabilecek.
Türkiye’de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerine uluslararası sağlık turizmi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yer verilemeyecek.