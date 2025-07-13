Yeşil Bursa alarm veriyor! Hava kirliliği kabusa yol açıyor

Sanayi kenti Bursa’da, fabrika bacalarından çıkan yoğun siyah dumanlar hava kalitesini hızla düşürüyor. Özellikle Demirtaş’ta yaşayanlar, mesai sonrası artan kirlilik nedeniyle cam bile açamadıklarını söylüyor.

Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Bursa'da hava kalitesi her geçen gün azalıyor.

KAPKARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLIYOR

17 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ev sahipliği yapan Bursa'da, özellikle Demirtaş Mahallesi'ndeki fabrika bacalarından metrelerce yüksekliğe çıkan kapkara dumanlar, şehrin hava kalitesini olumsuz etkiliyor.

Sanayi çevresindeki vatandaşlar, hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonları bacalardan çıkan dumanların daha da arttığını belirtiyor. Yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar bölgedeki koku ve dumandan dolayı camlarını açamıyor.