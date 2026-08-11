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Halkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan

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Halkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan

Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014’te halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bu görevde 12 yılı geride bıraktı. Türkiye bu 12 yılda savunmada tarih yazarken, küresel siyasette de “oyun kurucu” hâle geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014’teki seçimle başladığı cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı tamamladı. Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini içeren 2007’deki anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014’te Türk halkı, ilk defa cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde oyların yüzde 51,79’unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

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GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Mekke Anlaşması tüm kardeş ülkelere açık

Türkiye, 16 Nisan 2017 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni öngören anayasa değişikliğini oylamak için yeniden sandık başına gitti. Halk oylamasında yüzde 51,41 “evet”, yüzde 48,59 “hayır” oyu kullanıldı. Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı ile 27. Dönem Parlamento üyelerinin belirlenmesi için 24 Haziran 2018’de seçim yapıldı. Sandıktan zaferle çıkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu.

Halkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan
Başlık ResmiHalkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan

TÜRKİYE TARİH YAZDI

Bu dönemde dış politikada başta İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail ile ABD’nin İran’a saldırısı gibi konularda yoğun diplomasi yürüten Türkiye, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin en önemli destekçisi oldu. Öte yandan, savunma sanayii alanında güvenilir aktöre dönüşen Türkiye, üretim kapasitesiyle dünyadaki ilk 15 ülke arasında yer aldı.

Halkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan
Başlık ResmiHalkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan

NATO ANKARA’YA GELDİ

Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Halkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan
Başlık ResmiHalkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan

Erdoğan, 7 Ağustos’ta Mekke’de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.

Halkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan
Başlık ResmiHalkın iktidarı 12 yaşında! 'Cumhur'un seçtiği ilk Cumhurbaşkanı: Erdoğan

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE

Türkiye, “Terörsüz Türkiye”nin adımlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Cumhur İttifakı’yla attı. 8 Ağustos’ta “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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