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Ekonomi

Avrupa ekonomisinin büyüme beklentisi buharlaştı! Aşırı sıcakların AB’ye zararı 180 milyar avro

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Avrupa ekonomisinin büyüme beklentisi buharlaştı! Aşırı sıcakların AB’ye zararı 180 milyar avro

Kuraklık ve rekor sıcaklıklar tarımdan enerjiye, ulaştırmadan iş gücü verimliliğine kadar Avrupa ekonomisini vurdu. Triodos Bank’ın analizine göre aşırı hava şartları AB’nin 2026 GSYH’sini yaklaşık yüzde 1 azaltacak. 180 milyar avroluk kayıp, bu yıl için beklenen yüzde 1,1’lik büyümenin neredeyse tamamını götürecek.

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Avrupa’da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık, ekonomiye ağır bir fatura çıkarıyor. Hollanda merkezli Triodos Bank’ın “Sıcak Yaz Ekonomisi” çalışmasına göre, aşırı hava şartları 2026’da Avrupa Birliği’nin (AB) gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) yaklaşık yüzde 1 düşürecek. Bu, yaklaşık 180 milyar avroluk ekonomik kayıp anlamına geliyor. AB Komisyonunun bu yıl için yüzde 1,1 olarak öngördüğü ekonomik büyümenin, sıcak hava dalgaları ve kuraklığın yol açtığı kayıplarla fiilen ortadan kalkabileceği belirtiliyor.

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EN BÜYÜK ZARAR İŞ GÜCÜNDE

Çalışmaya göre aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisi iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanıyor. Sıcaklığın 25-30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliği belirgin şekilde azalırken, etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde daha fazla hissedildiği bildirildi. 2026 yazındaki sıcaklıkların iş gücü verimliliği üzerinden AB GSYH’sinde ortalama yüzde 0,6 kayba yol açabileceği hesaplandı. Sıcak havaların işe devamsızlığı artırdığı, ofis çalışanlarının performansı ile uyku kalitesini de olumsuz etkilediği kaydedildi.

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TARIM VE ENERJİDE ALARM

Aşırı sıcak ve kuraklığın AB’de tarımsal üretimi yüzde 3 ile yüzde 7 arasında azaltabileceği tahmin ediliyor. Gıda fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki artış da ekonomideki kaybı büyütüyor. Kara yolları, demir yolları ve iç su yollarındaki aksamaların da tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

EN AĞIR YARAYI FRANSA ALDI

Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenecek ülkelerin başında Fransa geliyor. Tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkenin GSYH’sini yaklaşık yüzde 1,4 azaltabileceği ve ekonominin yıllık bazda yüzde 0,6 daralabileceği öngörülüyor. Raporda, Fransa’nın yanı sıra İtalya, İspanya ve Belçika ekonomileri için de ciddi kayıplar beklendiği vurgulandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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