Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5 yıl önce Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili paylaşım yaptı. Bakan Kurum ilçedeki güncel durumu paylaşarak "Çok şükür bu zorluğun da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinin sonrasında yapılan çalışmalar ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, NSosyal'deki sayfasından yaptığı "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi..." başlıklı paylaşımında, Bozkurt'ta 5 sene önce meydana gelen sel felaketinin sonrasında beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıpları telafi etmeye başladıklarını ifade etti.

Bozkurt'ta yaralar sarıldı! Bakan Kurum son halini paylaştı

"BİR KEZ DAHA ZORU BAŞARDIK"

Kurum, "Çok şükür bu zorluğun da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık. Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu." açıklamasını yaptı.

Kurum'un, bölgenin öncesini ve sonrasını gösteren videolu paylaşımında, ilçede ikamet eden vatandaşların sözlerine de yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, 11 Ağustos 2021'de metrekareye düşen rekor düzeydeki yağışların sonrasında Ezine Çayı'nın taşmasıyla Türkiye tarihinin en kötü sel felaketlerinden birini yaşamıştı.

Bozkurt'ta yaralar sarıldı! Bakan Kurum son halini paylaştı

Şiddetli yağışların etkisiyle yatağından taşan Ezine Çayı, tomruk depolarından gelen dev ağaç gövdeleri, otomobiller ve moloz yığınlarıyla birleşerek ilçe merkezini adeta yok etti. Su seviyesinin binaların ikinci katına dek çıktığı felakette, Bozkurt kısa sürede çamur ve balçıkile doldu.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ SELE KAPILDI

Sel felaketinin bilançosu son derece ağır oldu. Batı Karadeniz genelini vuran sel felaketinde en büyük tahribatı yaşayan Kastamonu'da, resmi açıklamalara göre 71 vatandaşımız yaşamını yitirdi, birçok kişi sulara kapılarak kayboldu. Bozkurt'ta özellikle dere yatağına yakın yerlerdeki çok sayıda çok katlı bina temelinden sarsılıp çökerken, yüzlerce ev ve iş yeri kullanılamaz duruma geldi.

Bozkurt'ta yaralar sarıldı! Bakan Kurum son halini paylaştı

Sel sularının köprüleri yıkması ve yolları yutması sebebiyle ilçenin dış dünya ile karayolu bağlantısı bütünüyle koptu. Elektrik ve iletişimin kesildiği ilçede, binaların çatılarına sığınıp ölüm kalım mücadelesi veren yüzlerce vatandaş, AFAD, UMKE ve askeri personelin desteği ile helikopterler ve botlar kullanılarak günlerce devam eden operasyonlarla tahliye edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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