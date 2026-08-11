Teşkilat dizisinin yeni başrol kadın yıldızının kim olacağı merak konusuyken Hande Erçel’in ismi gündeme geldi. Geçmişte “Güneşin Kızları”nda Tolga Sarıtaş’la partner olan Erçel’in projede yer alıp almadığı merak konusu oldu.

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından “Teşkilat”ın 7. sezonu için hazırlıklar devam ederken, dizinin yeni kadın başrolünün kim olacağı soruları gündeme gelmişti. Burak Arlıer’in yönetmenliğini üstlendiği Double Click imzalı yapım için son olarak Hande Erçel’in adı gündeme geldi. Daha önce "Güneşin Kızları”nda Tolga Sarıtaş’la başrolü paylaşan Erçel’in "Teşkilat" kadrosuna katılıp katılmayacağı araştırılmaya başlandı.

Hande Erçel Teşkilat’a mı katılıyor?

İKİ FİLM PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Hande Erçel’in yeni sezonda ana akım bir televizyon projesinde rol alma planı bulunmuyor. Erçel’in “Teşkilat” için herhangi bir görüşme gerçekleştirmediği de belirtildi. Ünlü oyuncunun şu anda iki ayrı film projesine odaklandığı, bu yapımlardan birinin hikâyesini ise kendisinin kaleme aldığı öğrenildi.

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