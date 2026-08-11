2 milyon TL altında 3 model var! İşte Ağustos 2026'nın en ucuz C-SUV modelleri
Türkiye otomobil pazarında C-SUV rekabeti Ağustos 2026’da hız kesmeden devam ediyor. Sıfır araç fiyatlarının yükseldiği dönemde uygun fiyatlı SUV arayanlar için seçenekler giderek azalırken, bazı modeller hâlâ 2 milyon TL sınırının altında kalıyor. Listenin en uygun modeli 1 milyon 850 bin 500 TL’den başlarken, elektrikli ve hibrit seçenekler de sıralamada dikkat çekiyor.
Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan en uygun fiyatlı C-SUV modelleri belli oldu. Artan otomobil fiyatlarına rağmen 2 milyon TL’nin altında alınabilecek üç seçenek listede öne çıktı. Fiat Egea Cross 1 milyon 850 bin 500 TL ile zirvede yer alırken, onu Renault Duster ve Togg T10X V1 takip etti. İşte Ağustos ayının en ucuz C-SUV modelleri ve güncel fiyatları...
Marka marka güncel fiyat listesi... Sıfır araç alacaklar dikkat! İşte Ağustos 2026 otomobil fiyatları ve dev kampanyalar
SUV modelleri, yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacmi ve kullanım kolaylığı nedeniyle Türkiye'de otomobil satın almak isteyenlerin en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Özellikle C-SUV segmenti, şehir içi kullanıma uygun boyutları ve sunduğu geniş alanıyla tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor.
Bu nedenle “En ucuz C-SUV hangisi?”, “Türkiye'de en uygun fiyatlı SUV modelleri neler?” ve “2 milyon TL'nin altında SUV kaldı mı?” gibi aramalar Ağustos ayında otomobil satın almak isteyenlerin gündeminde öne çıkıyor.
Peki Ağustos 2026'da Türkiye'nin en ucuz C-SUV / Crossover otomobilleri hangileri? Hangi model kaç TL'den satılıyor, hangi SUV'larda kampanya bulunuyor ve 2 milyon TL'nin altında hangi C-SUV modelleri satın alınabiliyor? İşte güncel fiyatlarıyla Türkiye'deki en uygun fiyatlı C-SUV modelleri...
|Sıra
|Model
|Ağustos 2026 Fiyatı
|1
|Fiat Egea Cross
|1.850.500 TL
|2
|Renault Duster
|1.865.000 TL
|3
|Togg T10X V1
|1.909.048 TL
|4
|Kia Sportage
|2.099.000 TL
|5
|Chery Tiggo 7
|2.175.000 TL
|6
|Renault Boreal
|2.194.000 TL
|7
|Kia Niro EV
|2.199.000 TL
|8
|Nissan Qashqai
|2.249.000 TL
|9
|KGM Korando
|2.250.000 TL
|10
|Toyota C-HR
|2.250.000 TL
|11
|Omoda 5 Ultima
|2.275.000 TL
|12
|MG ZS
|2.290.000 TL
|13
|Peugeot 408
|2.330.000 TL
|14
|Hyundai Tucson
|2.386.974 TL
|15
|Honda HR-V
|2.389.000 TL
|16
|Jaecoo 7
|2.390.000 TL
|17
|Citroen e-C5 Aircross
|2.430.000 TL
|18
|Tesla Model Y
|2.474.985 TL
|19
|Skoda Elroq
|2.481.600 TL
|20
|Hyundai Ioniq 5
|2.484.000 TL
|21
|Opel Grandland Elektrik
|2.485.000 TL