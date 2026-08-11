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T-Otomobil

2 milyon TL altında 3 model var! İşte Ağustos 2026'nın en ucuz C-SUV modelleri

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2 milyon TL altında 3 model var! İşte Ağustos 2026'nın en ucuz C-SUV modelleri
Fotoğraf Başlığı 2 milyon TL altında 3 model var! İşte Ağustos 2026nın en ucuz C-SUV modelleri

Türkiye otomobil pazarında C-SUV rekabeti Ağustos 2026’da hız kesmeden devam ediyor. Sıfır araç fiyatlarının yükseldiği dönemde uygun fiyatlı SUV arayanlar için seçenekler giderek azalırken, bazı modeller hâlâ 2 milyon TL sınırının altında kalıyor. Listenin en uygun modeli 1 milyon 850 bin 500 TL’den başlarken, elektrikli ve hibrit seçenekler de sıralamada dikkat çekiyor.

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Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulan en uygun fiyatlı C-SUV modelleri belli oldu. Artan otomobil fiyatlarına rağmen 2 milyon TL’nin altında alınabilecek üç seçenek listede öne çıktı. Fiat Egea Cross 1 milyon 850 bin 500 TL ile zirvede yer alırken, onu Renault Duster ve Togg T10X V1 takip etti. İşte Ağustos ayının en ucuz C-SUV modelleri ve güncel fiyatları...

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SUV modelleri, yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacmi ve kullanım kolaylığı nedeniyle Türkiye'de otomobil satın almak isteyenlerin en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Özellikle C-SUV segmenti, şehir içi kullanıma uygun boyutları ve sunduğu geniş alanıyla tüketicilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Togg T10X
Başlık ResmiTogg T10X

Bu nedenle “En ucuz C-SUV hangisi?”, “Türkiye'de en uygun fiyatlı SUV modelleri neler?” ve “2 milyon TL'nin altında SUV kaldı mı?” gibi aramalar Ağustos ayında otomobil satın almak isteyenlerin gündeminde öne çıkıyor.

Renault Duster
Başlık ResmiRenault Duster

Peki Ağustos 2026'da Türkiye'nin en ucuz C-SUV / Crossover otomobilleri hangileri? Hangi model kaç TL'den satılıyor, hangi SUV'larda kampanya bulunuyor ve 2 milyon TL'nin altında hangi C-SUV modelleri satın alınabiliyor? İşte güncel fiyatlarıyla Türkiye'deki en uygun fiyatlı C-SUV modelleri...

Fiat Egea Cross
Başlık ResmiFiat Egea Cross
SıraModelAğustos 2026 Fiyatı
1Fiat Egea Cross1.850.500 TL
2Renault Duster1.865.000 TL
3Togg T10X V11.909.048 TL
4Kia Sportage2.099.000 TL
5Chery Tiggo 72.175.000 TL
6Renault Boreal2.194.000 TL
7Kia Niro EV2.199.000 TL
8Nissan Qashqai2.249.000 TL
9KGM Korando2.250.000 TL
10Toyota C-HR2.250.000 TL
11Omoda 5 Ultima2.275.000 TL
12MG ZS2.290.000 TL
13Peugeot 4082.330.000 TL
14Hyundai Tucson2.386.974 TL
15Honda HR-V2.389.000 TL
16Jaecoo 72.390.000 TL
17Citroen e-C5 Aircross2.430.000 TL
18Tesla Model Y2.474.985 TL
19Skoda Elroq2.481.600 TL
20Hyundai Ioniq 52.484.000 TL
21Opel Grandland Elektrik2.485.000 TL
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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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