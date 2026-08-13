Yolcu otobüsü ve otomobil, tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Hatay’da otomobilin ve yolcu otobüsünün makaslayan tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu Kuzuculu Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tır, yaşanan makaslama sonrası yolu kapattı. Aynı istikamette seyir halinde olan yolcu otobüsü ve otomobil de duramayarak tıra çarptı.
Meydana gelen kazada tırın altına giren otomobil hurdaya döndü. İlk belirlemelere otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Otobüste ise maddi hasar oluştu.
Sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.