Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Yolcu otobüsü ve otomobil, tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Hatay’da otomobilin ve yolcu otobüsünün makaslayan tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Gece saatlerinde Dörtyol-Erzin Otoyolu Kuzuculu Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tır, yaşanan makaslama sonrası yolu kapattı. Aynı istikamette seyir halinde olan yolcu otobüsü ve otomobil de duramayarak tıra çarptı.

Yolcu otobüsü ve otomobil, tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiYolcu otobüsü ve otomobil, tıra çarptı! Ölü ve yaralılar var

Meydana gelen kazada tırın altına giren otomobil hurdaya döndü. İlk belirlemelere otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Otobüste ise maddi hasar oluştu.

Sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara'da 'change' araç operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Ankara'da 'change' araç operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Kaydet
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne operasyon! 49 şüpheli için gözaltı kararı
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne operasyon! 49 şüpheli için gözaltı kararı
Kaydet
Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi!
Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.