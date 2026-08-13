Televizyon ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon heyecanı başladı. Müge Anlı ne zaman başlıyor sorusu gündeme gelirken izleyicilerin merak ettiği tarih de netleşti. Müge Anlı, yaz arasının ardından yeniden ekran karşısına geçecek. İşte, Müge Anlı yeni sezon tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni yayın döneminde de farklı dosyaların gündeme taşınması bekleniyor. Programda kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra aileler arasındaki sorunlar ve çözüm bekleyen olaylar yeni sezonda tekrar ele alınacak. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Programın yayın saati ise 10.00 olacak.

Yeni yayın döneminde programın toplumsal konulara ve ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı sorunlara yönelik çalışmalarının da devam etmesi bekleniyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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