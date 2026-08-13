Ankara'da 'change' araç operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da polis ekipleri 'change' araç soruşturması kapsamında 3 işyerine operasyon yaptı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken işyerlerinde şasi numarası silinmiş 4 motor ve kesilmiş 2 araç parçası bulundu.

Ankara'da yapılan "change" otomobil operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Asayiş Şubesi birimleri tarafından, hacizli, kaçak ve yakalama kararı olan otomobillerin şasi numaraları değiştirilerek "change" yapıldığı belirlendi.

Sanayide olan 3 iş yerine yapılan operasyonda, şasi numarası silinmiş ve kaydı olmayan 4 motor ile kesilmiş 2 araç parçası bulundu.

Motor ve otomobil parçaları kriminal laboratuvarda uzmanlar tarafından incelenirken, olayla alakalı 3 şüpheli gözaltına alındı.

'CHANGE' ARAÇ NEDİR?

İkinci el araç pazarında hayalindeki otomobile kavuşmak isteyen binlerce vatandaş, organize dolandırıcılık şebekelerinin hedefi oluyor. Son dönemde emniyet ekiplerinin peş peşe yaptığı operasyonlarla sıkça gündeme gelen "change araç" yöntemi, araç pazarının en büyük tuzaklarından biri olarak dikkat çekiyor.

Sistem, ilk bakışta anlaşılması oldukça güç olan profesyonel bir sahtecilik üstüne kurulu. Şebekeler, ağır hasarlı ya da pert olmuş otomobilleri ucuza toplayarak işe başlıyor. Buradaki asıl hedef otomobili tamir etmek değil, resmi evraklarını ve şasi numarasını kullanmak. Sonrasında aynı marka, model ve renkteki bir başka otomobil gözetim altına alınıp çalınıyor. Merdiven altı atölyelerde pert otomobilin şasi numarası kesilerek çalıntı araca kaynaklanıyor. Bu şekilde çalıntı bir araç, kağıt üstünde bütünüyle legal bir kimliğe bürünüyor.

ÇEVİRMEDE YA DA MUAYENEDE ANLAŞILIYOR

Bu dolandırıcılığın kurbanı olan vatandaşları ise büyük bir hukuki ve maddi yıkım bekliyor. Polis çevirmesinde ya da muayene istasyonunda otomobilin "change" olduğu fark edildiği an araca devlet tarafından el konuluyor. Parasını kaybeden vatandaş, bir de çalıntı otomobil bulundurmak suçlamasıyla adliye koridorlarında ifade veriyor.

Uzmanlar, bu mağduriyeti yaşamamak amacıyla satıcının aceleci tavırlarına kanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Otomobil alım öncesinde mutlaka kurumsal ve TSE belgeli ekspertiz merkezlerine gidilmeli; şasi numarasının olduğu bölgedeki kaynak, boya ve işçilik izleri titizlikle incelenmeli.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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