Borsa 3 haftanın zirvesinde! Hisselerdeki prim %60’a dayandı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 30 Temmuz-12 Ağustos işlemlerinde %6 prim yaptı ve 14.110 puana ulaştı. Aynı dönemde BİST 100 kapsamındaki hisselerde yükseliş %60’a yaklaştı. Son 3 haftanın zirvesine yönelen borsa için 13.600 destek ve 14.600 direnç olarak gösteriliyor. Halka arzlar da bir yandan devam ederken, borsadaki son yükseliş sırasında en çok yükselen 10 hisse hangileri oldu? İşte detaylar…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %2,96 primle 14.110 puandan tamamladı. Böylece endeks, 23 Temmuz sonrası işlemlerde ilk defa 14 binin üzerinde kapanış yaptı. Aynı zamanda endeks, 14.060 seviyesinde bulunan ve analistlerin önemli bir direnç olarak gösterdiği 50 günlük ortalamayı da aşarak pozitif bir görünüm sundu.

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2 HAFTADA %6 YÜKSELİŞ

BİST 100’de son yükseliş trendi belirgin olarak 30 Temmuz tarihinden sonra başladı. Bu tarihte 13.292’den kapanış yapan endeks, 12 Ağustos’a kadar geçen süreçte %6,15 prim yaptı. Analistler, faiz indirimi sinyalleri ve Orta Doğu’da risklerin azalması halinde endeksin önünün açılabileceğini, 13.600’ün destek ve 14.200-14.600 bandının ara direnç bölgesi konumunda olduğunu aktarıyor.

EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Bu arada BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında 30 Temmuz sonrası işlemlerde ve 12 Ağustos kapanış fiyatı itibarıyla getirilerin %60’a yaklaştığı görüldü. Bu dönemde en çok yükselen 10 hisse şöyle sıraladı:

Hisse Senedi Fiyat Yükseliş TKFEN 243,00 TL %59,14 ODINE 3,310,00 TL %42,92 GENIL 11,39 TL %26,07 TUPRS 351,25 TL %21,96 GLRMK 177,00 TL %19,68 BRSAN 629,00 TL %19,13 ASTOR 331,75 TL %15,39 YKBNK 35,70 TL %15,16 ECILC 76,00 TL %14,54 KTLEV 52,50 TL %13,15

HALKA ARZLAR DA DEVAM EDİYOR

Bu arada borsada halka arzlar da devam ediyor. Bu hafta 10-12 Ağustos tarihleri arasında Çitlekçi Mağazacılık Gıda için talep toplama işlemi tamamlandı. 12-14 Ağustos tarihleri arasında da Türker Vangölü Enerji, Kapeks Kimya ve Teknika Plast için talep süreçleri devam ediyor. Söz konusu halka arzların toplam büyüklüğünün 18 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

| Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ

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