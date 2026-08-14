MasterChef Türkiye 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi 13 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara geldi. Burçin'in kaptanlığındaki mavi takım ile Ayşe'nin kaptanlığındaki kırmızı takım, Meksika mutfağından hazırladıkları yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık etabına geçilirken haftanın eleme potasına girecek yeni yarışmacılar da gecenin sonunda belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları...

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi yaklaşırken potadaki isimler netleşmeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle ilerleyen 13 Ağustos tarihli bölümde yarışmacılar önce takım dokunulmazlığı için mücadele etti. Kaybeden takım daha sonra bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden tezgah başına geçti. Gecenin tamamlanmasıyla birlikte haftanın 4. ve 5. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Burçin'in kaptanlığını yaptığı mavi takım ile Ayşe'nin kaptanlığındaki kırmızı takımdan bu kez Meksika mutfağına ait yemeklerden oluşan bir menü hazırlamaları istendi. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde menüyü tamamlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.

Tadımların tamamlanmasının ardından gecenin takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Böylece Ayşe'nin kaptanlığındaki kırmızı takım eleme adayı çıkarma riskinden kurtulurken mavi takım bireysel dokunulmazlık etabına geçti.

MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 4. VE 5. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığını kaybeden mavi takım, eleme potasına gidecek isimleri belirlemek üzere bireysel mücadeleye çıktı. Şefler bu etapta yarışmacılardan Konya mutfağının bilinen lezzetlerinden bıçak arası hazırlamalarını istedi. Verilen sürenin ardından tabakların değerlendirmesinin ardından bireysel dokunulmazlığı Eyüp Can kazandı.

MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

Dokunulmazlığın sahibi olan Eyüp Can, eleme adayı olarak Kübra'nın ismini söyledi. Ardından mavi takım yarışmacıları haftanın bir diğer eleme adayını belirlemek için oylama yaptı.

MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

Oylamanın sonucunda Tolğa potaya gönderildi. Böylece gecenin sonunda Kübra ve Tolğa haftanın yeni eleme adayları arasına katıldı. Haftanın eleme potasında Batuhan, Demirhan, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolğa yer aldı.

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