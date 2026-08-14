Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları
Fotoğraf Başlığı MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi 13 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara geldi. Burçin'in kaptanlığındaki mavi takım ile Ayşe'nin kaptanlığındaki kırmızı takım, Meksika mutfağından hazırladıkları yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık etabına geçilirken haftanın eleme potasına girecek yeni yarışmacılar da gecenin sonunda belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları...

Kaydet
a- | +A

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi yaklaşırken potadaki isimler netleşmeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle ilerleyen 13 Ağustos tarihli bölümde yarışmacılar önce takım dokunulmazlığı için mücadele etti. Kaybeden takım daha sonra bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden tezgah başına geçti. Gecenin tamamlanmasıyla birlikte haftanın 4. ve 5. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Burçin'in kaptanlığını yaptığı mavi takım ile Ayşe'nin kaptanlığındaki kırmızı takımdan bu kez Meksika mutfağına ait yemeklerden oluşan bir menü hazırlamaları istendi. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde menüyü tamamlayarak şeflerin değerlendirmesine sundu.

Tadımların tamamlanmasının ardından gecenin takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Böylece Ayşe'nin kaptanlığındaki kırmızı takım eleme adayı çıkarma riskinden kurtulurken mavi takım bireysel dokunulmazlık etabına geçti.

MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF 4. VE 5. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığını kaybeden mavi takım, eleme potasına gidecek isimleri belirlemek üzere bireysel mücadeleye çıktı. Şefler bu etapta yarışmacılardan Konya mutfağının bilinen lezzetlerinden bıçak arası hazırlamalarını istedi. Verilen sürenin ardından tabakların değerlendirmesinin ardından bireysel dokunulmazlığı Eyüp Can kazandı.

MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

Dokunulmazlığın sahibi olan Eyüp Can, eleme adayı olarak Kübra'nın ismini söyledi. Ardından mavi takım yarışmacıları haftanın bir diğer eleme adayını belirlemek için oylama yaptı.

MasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları
Başlık ResmiMasterChef Türkiye 4. ve 5. eleme adayları kim oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe MasterChef eleme adayları

Oylamanın sonucunda Tolğa potaya gönderildi. Böylece gecenin sonunda Kübra ve Tolğa haftanın yeni eleme adayları arasına katıldı. Haftanın eleme potasında Batuhan, Demirhan, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolğa yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
MasterChef Demirhan kimdir? MasterChef 2026 Demirhan Ali Tekin yaşı ve kariyeri
HABERLER
MasterChef Demirhan kimdir? MasterChef 2026 Demirhan Ali Tekin yaşı ve kariyeri
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
Alihan Kuriş polisi atlatamadı
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor
"KİMSE BANA DOKUNAMAZ"
CHP'li vekili döven şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Merkez Bankası sinyali verdi!
"EN AZ 20 GOL ATAR"
Lukaku'yu en yakından tanıyan isim konuştu
HESAP DEĞİŞTİ!
HESAP DEĞİŞTİ!
Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
TARİHİ KONUŞMA BUGÜN
TARİHİ KONUŞMA BUGÜN
Siyasette çeyrek asır geride kaldı
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
"İstenmeyen adam"a kafa karıştıran sözleşme
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
Feci dayak sonrası bu hale geldi
ABD UÇAK GEMİSİNDE KRİZ!
ABD UÇAK GEMİSİNDE KRİZ!
Ortalık karıştı! Mürettebat denize atlamaya çalışıyor
AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM
AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM
Motorin yeniden 80 lira seviyesine çıktı
HOŞ GELDİN SÜPER LİG
HOŞ GELDİN SÜPER LİG
G.Saray - Çorum FK maçının muhtemel 11'leri
BAHÇE SAHİBİ DE ŞAŞKIN
BAHÇE SAHİBİ DE ŞAŞKIN
Hatay'da altyapı çalışmalarında bulundu!
SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞ GELECEK
SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞ GELECEK
Meteoroloji o bölgeleri uyardı
VALİLERE 'HASSASİYET' TALİMATI
VALİLERE 'HASSASİYET' TALİMATI
Çerçeve Yasa sonrası ilk güvenlik zirvesinin arka planı
AÇ BÜYÜDÜ, TOKGÖZLÜ OLDU
AÇ BÜYÜDÜ, TOKGÖZLÜ OLDU
Lukaku’nun dramatik hayat hikâyesi
ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL!
ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL!
İkinci elin kilidini altın ve faiz açacak
X HESABI HACKLENDİ
X HESABI HACKLENDİ
Paylaşımı tekrar yaptı! İsrail detayı dikkat çekti
RAKAM DEĞİL, TARİHİ İRADE
RAKAM DEĞİL, TARİHİ İRADE
467 oy Terörsüz Türkiye'yi mühürledi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Süper Lig açılış maçı bu akşam
Galatasaray-Çorum FK maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Süper Lig açılış maçı bu akşam
Kaydet
7 parçaya bölüp 10 yıl dondurucuda sakladılar! Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı
7 parçaya bölüp 10 yıl dondurucuda sakladılar!
Kaydet
Sağlık takibinde yeni dönem! Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek
Google'ın akıllı saati insülin direncindeki değişimleri bildirecek
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.