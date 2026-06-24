A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasını Ankara'da namağlup tamamlayarak taraftarına büyük sevinç yaşattı. Çin karşısında nefes kesen mücadeleden 3-2 galip ayrılan Filenin Sultanları, Ankara etabındaki dört maçın tamamını kazanarak organizasyondaki çıkışını sürdürdü. Gözler Filenin Sultanları VNL maç programına çevrilirken Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoy sakat mı, ne zaman oynayacak merak ediliyor.

Filenin Sultanları VNL maç programı gündemdeyken Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım kampında bulunan bazı oyuncuların sağlık durumlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yayımladı. Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoy'un sağlık süreçleriyle ilgili detaylar da netlik kazandı. Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Kansai kentinde mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nı zorlu karşılaşmalar bekliyor. Peki, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoy sakat mı, ne zaman oynayacak?

Filenin Sultanları VNL maç programı (3. Hafta): Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoyun sakatlıklarına ilişkin açıklama yapıldı

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ PROGRAMI (3. HAFTA)

3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 Tayland-Türkiye

Filenin Sultanları VNL maç programı (3. Hafta): Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoyun sakatlıklarına ilişkin açıklama yapıldı

EBRAR KARAKURT, ZEHRA GÜNEŞ VE KARMEN AKSOY SAKAT MI, 3. HAFTA OYNAYACAKLAR MI?

Türkiye Voleybol Federasyonu milli takım oyuncularının sağlık durumlarına ilişkin peş peşe açıklamalar yayımladı. Yapılan duyurularda Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoy'un tedavi süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Filenin Sultanları VNL maç programı (3. Hafta): Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoyun sakatlıklarına ilişkin açıklama yapıldı

Federasyonun açıklamasına göre Ebrar Karakurt'un son dönemde yaşadığı bel ve kalça ağrıları nedeniyle yapılan kontrollerde sağ sakroiliak eklem bölgesinde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan milli voleybolcunun iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta arasında sürmesinin beklendiği belirtildi. Ebrar Karakurt'un Japonya'daki üçüncü hafta maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Ebrar'ın 4 haftalık tedavisinin sonuç vermesi halinde 10 Temmuz'daki ABD-Türkiye maçına yetişebileceği tahmin ediliyor.

Filenin Sultanları VNL maç programı (3. Hafta): Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoyun sakatlıklarına ilişkin açıklama yapıldı

Zehra Güneş hakkında yapılan açıklamada ise milli voleybolcunun bel ağrısı şikayetleri sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmelerde lomber diskopati tespit edildiği bildirildi. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği belirtilirken, oyuncunun ağrılarında belirgin bir azalma yaşandığı ifade edildi. Federasyon, Zehra Güneş'in takım çalışmalarına uyum sürecinin sürdüğünü ve maç kadrosunda yer alıp almayacağına sağlık ekibi ile teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda karar verileceğini açıkladı.

Filenin Sultanları VNL maç programı (3. Hafta): Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Karmen Aksoyun sakatlıklarına ilişkin açıklama yapıldı

Karmen Aksoy'un ise Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından başarılı bir operasyon geçirdiği duyuruldu. Genç oyuncunun rehabilitasyon süreci başlatılırken, sahalara dönüş tarihinin tedavisindeki ilerlemeye göre belirleneceği kaydedildi. Karmen Aksoy'un kısa vadede forma giymesinin beklenmediği görülüyor.

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