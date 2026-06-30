Asma tavandan gelen sesin sebebi şoke etti! Fare sandılar kaplumbağa çıktı
Bartın'da 4 katlı bir binan en üst katında yaşayan aile tavan arasından gelen gizemli sesin yavru kaplumbağadan geldiğini öğrenince hayrete düştü. Kırılan tavandan sehpanın üstüne düşen kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı.
- Aile, tıkırtı sesini yaklaşık bir hafta boyunca fareden geldiğini düşündü.
- Sesin kesilmesinin ardından tavan arasına bakmaktan vazgeçtiler.
- Sonraki gün salondan gelen ses üzerine salona koşan aile, asma tavanın kenarında küçük bir parçanın kırıldığını gördü.
- Sehpanın üzerinde fare yerine ters dönmüş halde bir kaplumbağa yavrusu buldular.
- Kaplumbağanın verdikleri besinleri yememesi üzerine doğal ortamına bırakılmasına karar verildi.
- 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Ömer Alp tarafından yavru kaplumbağa binanın bahçesine çıkarılarak doğal ortama salındı.
Bartın’da 4 katlı evin en üst dairesinde oturan Sadık Kocabaş ve ailesi, yaklaşık bir haftadır asma tavan arasından gelen tıkırtının fareden geldiğini düşündü. Tavan arasına bakmaya düşünen aile sesin kesilmesinin ardından vazgeçti.
TAVANDAN SEHPAYA DÜŞTÜ
Sonraki gün salondan gelen sesin ardından salona koşan aile karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Asma tavanın kenarında küçük bir parçanın kırıldığını gören aile, sehpanın üzerine fare değil ters dönmüş halde bir kaplumbağa yavrusu gördü.
DOĞAYA BIRAKILDI
Sesin sebebinin yavru kaplumbağa olduğunu öğrenen aile, kaplumbağanın verdikleri besinleri yememesinin ardından doğal ortamına bırakmaya karar verdi. 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Ömer Alp tarafından yavru kaplumbağa binanın bahçesinde çıkarılarak, doğal ortama salındı.