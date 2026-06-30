Bartın'da 4 katlı bir binan en üst katında yaşayan aile tavan arasından gelen gizemli sesin yavru kaplumbağadan geldiğini öğrenince hayrete düştü. Kırılan tavandan sehpanın üstüne düşen kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı.

Bartın’da 4 katlı evin en üst dairesinde oturan Sadık Kocabaş ve ailesi, yaklaşık bir haftadır asma tavan arasından gelen tıkırtının fareden geldiğini düşündü. Tavan arasına bakmaya düşünen aile sesin kesilmesinin ardından vazgeçti.

Asma tavandan gelen sesin sebebi şoke etti! Fare sandılar kaplumbağa çıktı

TAVANDAN SEHPAYA DÜŞTÜ

Sonraki gün salondan gelen sesin ardından salona koşan aile karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Asma tavanın kenarında küçük bir parçanın kırıldığını gören aile, sehpanın üzerine fare değil ters dönmüş halde bir kaplumbağa yavrusu gördü.

Asma tavandan gelen sesin sebebi şoke etti! Fare sandılar kaplumbağa çıktı

DOĞAYA BIRAKILDI

Sesin sebebinin yavru kaplumbağa olduğunu öğrenen aile, kaplumbağanın verdikleri besinleri yememesinin ardından doğal ortamına bırakmaya karar verdi. 9 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Ömer Alp tarafından yavru kaplumbağa binanın bahçesinde çıkarılarak, doğal ortama salındı.

Asma tavandan gelen sesin sebebi şoke etti! Fare sandılar kaplumbağa çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası