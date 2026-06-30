İhlas Haber Ajansı
Ailelerin kavgası meydan muharebesine döndü! Sopalarla saldırdılar
İstanbul Esenyurt’ta iki ailenin kavgasında ortalık karıştı. Sokak savaş alanına dönerken şahıslar birbirine sopalarla saldırdı, yaşananlar kameraya da yansıdı.
Özetle DinleAilelerin kavgası meydan muharebesine döndü! Sopal...
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3. Sayfa 11 dk önce
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan ve sopalı kavgaya dönüşen olaylar polisin müdahalesiyle sona erdi.
- Olay, Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti.
- Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma iki aile arasında çıktı.
- Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.
- Olaylar uzun süre devam etti ve sokak savaş alanlarını aratmadı.
- Polisin gelmesiyle taraflar sakinleşti.
- Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada iki aileden onlarca kişi sokak ortasında tartışmaya başladı.
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Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar birbirilerine sopalarla saldırdı. Uzun süre devam eden olayda sokak savaş alanlarını aratmazken, taraflar polisin gelmesiyle sakinleşti. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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