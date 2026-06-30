İstanbul Esenyurt’ta iki ailenin kavgasında ortalık karıştı. Sokak savaş alanına dönerken şahıslar birbirine sopalarla saldırdı, yaşananlar kameraya da yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada iki aileden onlarca kişi sokak ortasında tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar birbirilerine sopalarla saldırdı. Uzun süre devam eden olayda sokak savaş alanlarını aratmazken, taraflar polisin gelmesiyle sakinleşti. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ailelerin kavgası meydan muharebesine döndü! Sopalarla saldırdılar

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