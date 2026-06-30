Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında faizsiz yatırım prensiplerine uygun şirketleri takip etmek isteyen yatırımcılar, Katılım Endeksi'nde yer alan hisseleri yakından izliyor. Katılım finans esaslarına göre oluşturulan bu endeksler, belirli faaliyet ve finansal kriterleri karşılayan şirketlerden oluşuyor. Endekste yer alan şirketler ise belirli dönemlerde yeniden değerlendiriliyor. Peki katılım endeksi hisseleri hangi periyotlarda güncellenmektedir?

Katılım Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve katılım finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden oluşturulan endeksleri ifade ediyor. Faizsiz yatırım anlayışını benimseyen yatırımcılar için hazırlanan bu endeksler, hem şirketlerin faaliyet alanlarını hem de finansal yapılarını belirli kriterlere göre değerlendiriyor.

Borsa İstanbul'da Katılım Endeksi kapsamında BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30 ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi olmak üzere farklı endeksler bulunuyor. Bu endekslerde yalnızca belirlenen şartları sağlayan şirketler yer alabiliyor. Peki, katılım endeksi hisseleri hangi periyotlarda güncellenmektedir?

Katılım Endeksi Hisseleri Hangi Periyotlarda Güncellenmektedir?

KATILIM ENDEKSİ HİSSELERİ HANGİ PERİYOTLARDA GÜNCELLENMEKTEDİR?

Katılım Endeksi kapsamındaki hisseler yılda iki kez gözden geçiriliyor. Endeks değerlendirmeleri Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere iki ayrı dönem halinde gerçekleştiriliyor.

Her 6 ayda bir yapılan incelemelerde şirketlerin katılım finans kriterlerine uygunluğu yeniden değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda gerekli şartları karşılayan şirketler endekse dahil edilirken, kriterleri kaybeden şirketler ise endeksten çıkarılıyor.

Yatırımcıların da güncel Katılım Endeksi listelerini düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.



Katılım Endeksi Hisseleri Hangi Periyotlarda Güncellenmektedir?

KATILIM ENDEKSİ HİSSELERİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Katılım Endeksi'nde yer alan şirketlerin güncel listeleri Borsa İstanbul tarafından yayımlanıyor. Endeks kapsamındaki değişiklikler her değerlendirme döneminin ardından yatırımcılarla paylaşılıyor.

Yeni halka arz edilen şirketler ise gerekli kriterleri sağlamaları halinde işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren Katılım Endeksi kapsamına dahil edilebiliyor.

Katılım Endeksi Hisseleri Hangi Periyotlarda Güncellenmektedir?

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN OLMAYAN HİSSELER HANGİLERİ?

Katılım Endeksi dışında kalan hisseler genel olarak iki temel nedenle kapsam dışı bırakılıyor.

İlk neden şirketin faaliyet alanının katılım finans ilkeleriyle uyumlu olmaması oluyor. Faizli finans kuruluşları, alkol ve tütün üreticileri, kumar faaliyetleri yürüten şirketler ile benzer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar doğrudan endeks dışında kalıyor.

İkinci neden ise finansal oranların belirlenen sınırları aşması oluyor. Faaliyet konusu uygun olsa bile faizli borç veya faizli varlık oranlarının belirlenen eşikleri geçmesi ya da uygun olmayan gelirlerin toplam gelir içerisindeki payının yüzde 5'in üzerine çıkması halinde şirketler endeksten çıkarılabiliyor.