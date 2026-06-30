Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastiği patlayan araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. Feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 39 AET 744 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.

ARAÇTAN FIRLADILAR

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kazanın etkisiyle otomobilde dışarı fırlayan Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Lastiği patlayan araç takla attı! 3 genç oracıkta can verdi

Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

Lastiği patlayan araç takla attı! 3 genç oracıkta can verdi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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