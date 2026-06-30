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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Sarper Caddesi'nde, elektrikli bisiklet kullanan bir şahsın yanındaki motosikleti ayağıyla iterek ilerlettiği o tehlikeli anlar seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Herhangi bir kask veya güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkan ve yeni alındığı tahmin edilen motosikleti bu ilginç yöntemle taşıyan sürücüler, hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini açıkça tehlikeye attı.

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