Fenerbahçe'nin golcü transferinde iki yıldız ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler Serhou Guirassy için pazarlıklarını sürdürürken, Başkan Aziz Yıldırım'ın "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim" sözleri sonrası Alexander Sörloth ihtimali de güç kazandı.

Yeni sezon öncesinde hücum hattına ses getirecek bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, santrfor transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflerken listenin ilk sıralarında Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Serhou Guirassy ile Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth yer alıyor.

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth

GUİRASSY İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden biri olan Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile temaslar devam ediyor. Ancak Alman kulübünün 30 yaşındaki golcü için 40 milyon euronun altına inmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim ise bonservis bedelini aşağı çekebilmek adına görüşmelerini sürdürüyor.

Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy

AZİZ YILDIRIM'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Transfer süreci devam ederken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Guirassy'nin bonservis bedeline ilişkin yaptığı değerlendirmenin yönetim içinde de yankı uyandırdığı öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre Aziz Yıldırım, Dortmund'un 40 milyon euroluk talebi üzerine, "40 milyon euroyu Guirassy'ye vereceksek bu parayı Sörloth'a verelim." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth

SÖRLOTH İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Fenerbahçe'nin Guirassy transferinden vazgeçmediği belirtilirken, maliyet ve transfer şartları nedeniyle Alexander Sörloth seçeneğinin de giderek daha güçlü bir alternatif haline geldiği ifade ediliyor.

Kulübe yakın kaynaklara göre yönetim içinde de Sörloth transferine sıcak bakan isimlerin bulunduğu, sarı-lacivertlilerin bu hafta her iki futbolcunun temsilcileriyle yeniden bir araya gelerek süreci netleştirmeyi planladığı öne sürüldü.

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