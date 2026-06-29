Fenerbahçe'de Skriniar ve Oosterwolde kararı
F.Bahçe, Skriniar ve Oosterwolde’yi bırakmayacak. Benfica’nın istediği Slovak savunma oyuncusu “Dokunulmaz” olarak görülürken, İtalyan ve Fransızların gündemindeki Hollandalı stopere de teknik ekipten onay çıkmadı. İki isim de kalıyor.
- Milan Skriniar için Benfica ile anıldığı ancak F.Bahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco'nun onun “Dokunulmaz” olduğunu belirttiği ifade edildi.
- Mario Branco, Skriniar'ın kadroda olmasının herkesi mutlu edeceğini söyledi.
- Jayden Oosterwolde için Bologna, Roma ve PSG'nin takipte olduğu belirtildi.
- Oosterwolde'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon avro olduğu ancak daha yüksek bir rakama satılması ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
- Teknik direktör İsmail Kartal'ın Oosterwolde ve Skriniar'ın kesinlikle takımda tutulması ve ikilinin savunmanın sigortası olacağı yönünde rapor verdiği aktarıldı.
MEHMET EMİN ULUÇ - Kanarya’da gözler gelecek oyuncularda ama kadrodaki isimlere de ilgi var. İşte onlardan ikisi de stoper mevkisinde görev yapan Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde. 31 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun adı Benfica ile anılıyordu. Benfica’da görev yapan F.Bahçe’nin eski sportif direktörü Mario Branco, Skriniar’ın sarı lacivertlilerde “Dokunulmaz” olarak görüldüğünü ve transferinin mümkün olmadığını ima etti. Branco, geçtiğimiz sezon 40 maçta süre alan ve 2 gol, 1 asistle oynayan Skriniar için “Onun kadroda olması herkesi mutlu eder” dedi.
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‘ONLAR BİZİM SİGORTAMIZ’
Sadece Skriniar değil diğer stoper Jayden Oosterwolde de takımda tutulacak. 25 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu için İtalya’dan Bologna ve Roma’nın yanı sıra Fransa’dan da PSG takipteydi. Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olan savunmacının daha yüksek bir rakama satılmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edilse de teknik ekipten onay çıkmadı. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetime Oosterwolde ve Skriniar’ın kesinlikle takımda tutulması gerektiğini ve ikilinin savunmanın sigortası olacağı yönünde rapor verdiği belirtildi.