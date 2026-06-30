Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren sarı-lacivertlilere, yeni transfer Vedat Muriqi'in sakatlığının ardından bir kötü haber daha geldi.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turundaki İsveç karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. 57 yaşındaki çalıştırıcı, sakatlık problemi yaşayan Fenerbahçe oyuncusu N'Golo Kante'nin, TSİ 00.00'da oynanacak maçta forma giymesinin şüpheli olduğunu söyledi.

Didier Deschamps,

FRANSA'DA 2 BÜYÜK EKSİK

Sporx'in L'Equipe gazetesinden aktardığı habere göre; Kante, dizindeki sakatlık nedeniyle İsveç maçının kadrosunda yer almama ihtimaliyle karşı karşıya. Forvetlerden Marcus Thuram da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Haberde, "2018 Dünya Şampiyonu, diz sorunu yaşıyor ve şimdiye kadar Dünya Kupası'nda bir dakika bile oynamayan 3 orta saha oyuncusundan biri; Lucas Hernandez ve Warren Zaire-Emery" ifadesi yer aldı.

N'Golo Kante

3'TE 3 İLE ÜST TURDA

Fransa Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkarken, 3 maçta 10 gol attı.

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