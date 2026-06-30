Borsa İstanbul'da temmuz ayının ilk halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde. Takviye edici gıda sektöründe olan Orzax ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren Soho Giyim için talep toplama süreci başladı. Hafta boyunca Golda Gıda, Ekim Turizm ve İsvea Seramik'in de yatırımcılardan talep toplayacak olmasıyla halka arz takvimi hareketlendi. İşte Temmuz 2026 halka arz takvimi ve şirketlerin arz detayları...

Takviye edici gıda üreticisi Orzax İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., halka arz sürecinde yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Şirket için talep toplama işlemleri 29-30 Haziran ile 1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Pay başına halka arz fiyatı 69 TL olarak belirlenen Orzax'ın hisseleri "ORZAX" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek.

Orzax ve Soho Giyim talep toplamaya başladı! 2026 Temmuz halka arz takvimi

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. için talep toplama süreci 30 Haziran ile 1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Pay başına halka arz fiyatı 15 TL olarak açıklanırken, halka arz eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Şirketin hisseleri "SOHOE" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

Orzax ve Soho Giyim talep toplamaya başladı! 2026 Temmuz halka arz takvimi

GOLDA GIDA HALKA ARZI NE ZAMAN?

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talep toplama işlemleri 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

Şirketin halka arz fiyatı pay başına 9,20 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar taleplerini "GOLDA" işlem koduyla iletebilecek. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Orzax ve Soho Giyim talep toplamaya başladı! 2026 Temmuz halka arz takvimi

EKİM TURİZM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Temmuz ayındaki halka arz takviminde yer alan bir diğer şirket ise Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. oldu. Şirket 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Pay başına halka arz fiyatı 30,26 TL olarak açıklanırken hisseler "EKIM" koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Orzax ve Soho Giyim talep toplamaya başladı! 2026 Temmuz halka arz takvimi

İSVEA SERAMİK HALKA ARZI NE ZAMAN?

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. de yatırımcılardan 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Şirketin halka arz fiyatı 20,90 TL olarak belirlenirken hisseler "ISVEA" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

Orzax ve Soho Giyim talep toplamaya başladı! 2026 Temmuz halka arz takvimi

2026 TEMMUZ HALKA ARZ TAKVİMİ

Şirket Borsa Kodu Talep Toplama Tarihi Halka Arz Fiyatı Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. ORZAX 29-30 Haziran, 1 Temmuz 2026 69,00 TL Soho Giyim ve Enerji A.Ş. SOHOE 30 Haziran, 1 Temmuz 2026 15,00 TL Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. GOLDA 1-2 Temmuz 2026 9,20 TL Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. (Intercity) EKIM 1-2-3 Temmuz 2026 30,26 TL İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. ISVEA 1-2-3 Temmuz 2026 20,90 TL

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