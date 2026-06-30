Eskişehir'de enerji içeceği tükettikten kısa süre sonra kalp çarpıntısı yaşayan 17 yaşındaki genç, okul bahçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, gencin enerji içeceği içtiğini söylediği öğrenildi.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokakta bulunan Gülay Kanatlı Ortaokulu bahçesinde akşam saatlerinde rahatsızlanan 17 yaşındaki A.K. için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

ÖNCESİNDE ENERJİ İÇECEĞİ İÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Kalbinde çarpıntı şikâyeti bulunan gence sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yaptı. A.K. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gencin çarpıntı şikâyetinden önce enerji içeceği içtiğini belirttiği öğrenildi.

ENERJİ İÇECEKLERİNİN OLASI ZARARLARI

Kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu: Yüksek kafein tüketimi kalp hızını artırabilir, çarpıntı ve bazı kişilerde ritim problemlerini tetikleyebilir.

Tansiyon yükselmesi: Kafein ve diğer uyarıcı içerikler kan basıncında geçici artışlara neden olabilir.

Uyku sorunları: Özellikle akşam saatlerinde tüketildiğinde uykuya dalmayı zorlaştırabilir, uyku kalitesini bozabilir.

Kaygı ve huzursuzluk: Fazla kafein; sinirlilik, titreme, gerginlik ve anksiyete benzeri şikâyetlere yol açabilir.

Baş ağrısı ve mide problemleri: Mide rahatsızlığı, bulantı ve baş ağrısı görülebilir.

Kan şekeri dalgalanmaları: Yüksek şeker içeren enerji içecekleri kan şekerinde hızlı yükselip düşüşlere neden olabilir.

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