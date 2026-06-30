Uruguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin yankıları sürüyor. Yediği hatalı goller sebebiyle tepki çeken Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera'nın, milli takım kariyerine noktalama kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da geçirdiği 14 yılda 19 kupa kazanarak, Türk futbol tarihine adını yazdıran Fernando Muslera, 2025'te Estudiantes'e transfer olurken; 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadı. 40 yaşındaki kalecinin, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olacağı belirtildi.

"MUSLERA MİLLİ TAKIMI BIRAKTI"

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; grup aşamasında kritik hatalar yapmasının ardından sert tepkilere maruz kalan Galatasaray'ın eski eldiveni, uluslararası kariyerine son verme kararı aldı.

Muslera, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları maçlarının ardından İspanya karşılaşmasında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Tecrübeli file bekçisi, teknik direktör Marcelo Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Fernando Muslera

ÖZEL JET YERİNE TARİFELİ UÇAK!

Uruguay Milli Takımı'na 4 yıl aranın ardından geri dönen Muslera için turnuva tam anlamıyla kâbus oldu. Grupta Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile berabere kalan Bielsa'nın öğrencileri, İspanya'ya 1-0 yenilip elendi. Uruguay Futbol Federasyonu'nun özel jeti iptal etmesi üzerine oyuncular, tarifeli uçaklarla ülkelerine dönmüştü.

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