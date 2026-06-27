2026 Dünya Kupası'nda Uruguay’ı mağlup eden İspanya, H Grubu'nu lider tamamladı. Suudi Arabistan ile berabere kalan Yeşil Burun Adaları ise aynı grupta ikinci sırada yer aldı. Yeşil Burun Adaları, ilk defa katıldıkları Dünya Kupası'nda üst tura yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk defa katıldığı milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvada eleme turuna çıkma başarısı gösterdi.

Yeşil Burun Adaları oyuncuları, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

Uruguay ile turnuvanın favorilerinden İspanya, Guadalajara Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın 42'nci dakikasında İspanya, Alex Baena’nın şutunda Uruguay kalecisi Fernando Muslera’nın büyük hatası sonucu 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya, grubu lider olarak bitirdi. Uruguay ise Dünya Kupası'na veda etti.

YEŞİL BURUN ADALARI TURLADI

H Grubu’nun diğer maçında Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Gol sesi çıkmayan müsabakanın ardından Yeşil Burun Adaları, Uruguay’ın İspanya’ya mağlup olmasıyla büyük bir sürprize imza atarak, grubu ikinci sırada bitirdi ve üst tura adını yazdırdı.

SON ŞAMPİYONLA EŞLEŞTİ

Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Lionel Messi liderliğindeki son şampiyon Arjantin Milli Takımı ile karşılaşacak.

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