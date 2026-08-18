2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçlarının açıklanması ardından gündeme gelen konulardan biri de boş kontenjanlar ve taban puanlar oldu. Merkezi yerleştirmeler ardından boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme süreci başlatılacak. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecinde şansını deneyecek. Peki, YKS 2026 boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavın sonuçlarıyla adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek, başvurmayan adaylar hakların kaybedecek.

Ek yerleştirmeler öncesi gündemde! YKS 2026 boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıt sürecinin tamamlanması ardından boş kalan kontenjanlar netleşecek. 2026 YKS ek yerleştirmelerinde kullanılacak boş kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tarafından paylaşılacak "ek tercih kılavuzuyla" birlikte adayların erişimine açılacak. Böylece merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, açıklanan boş kontenjan ve puanları dikkate alarak ek tercihlerini yapabilecek.

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