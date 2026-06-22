Uruguay'ın Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kalan maçta kaleci Fernando Muslera'nın kritik hatası sonucu etkiledi. Karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray'ın eski file bekçisi, "Savunma hataları bize pahalıya patladı" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Güney Amerika temsilcisinin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı hata karşılaşmaya damga vurdu.

Fernando Muslera, 14 yıl Galatasaray kalesini korumuştu.

"HER ŞEY BİZE BAĞLI"

Suudi Arabistan'ın ardından Yeşil Burun Adaları'na karşı da berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Muslera, "Ne yazık ki, çok çalıştığımız bir maçı berabere bitirdik. Tıpkı önceki maçın ikinci yarısında olduğu gibi baskı yapmaya, denemeye devam ettik, fırsatlar yarattık ama iki zor pozisyonun beraberliğe yol açması üzücü. Ama oynanacak bir maç daha var, her şey bize bağlı ve en önemlisi de bu" ifadelerini kullandı.

"HATALAR PAHALIYA PATLADI"

40 yaşındaki kaleci, savunma hatalarının kendilerine pahalıya mal olduğunu belirtti ve frikikten gelen ilk gole barajın açılmasının, ikinci gole ise kendisinin topa geç çıkışının neden olduğunu söyledi.

Muslera, "Bunlar futbolda yaşanan durumlar. İlk golde baraj açıldı ve bu da bana bir saniyelik tepki süresi kaybettirdi. İkinci golde ise kötü bir uzaklaştırma oldu, ben de kapatmaya çalıştım, geç kaldım, açısını daraltmaya çalıştım ki kötü bir kontrol yapsın ya da her neyse, ama rakibin de becerisi vardı" sözlerini sarf etti.

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