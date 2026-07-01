Yeni sezonun merakla beklenen projelerinden "Hamal" dizisinde kadın başrol belli oldu. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı yapımda, uzun süredir gizli tutulan isim Fahriye Evcen oldu. Evcen, yıllar sonra televizyon ekranlarına güçlü bir projeyle dönmeye hazırlanıyor.

Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer alacağı, yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" dizisinin kadın başrol oyuncusu uzun süredir merak konusuydu. Yapım ekibinin titizlikle yürüttüğü görüşmeler gizlilik içinde devam ederken, projeye dahil olan sürpriz isim sonunda netlik kazandı.

'HAMAL'IN KADIN BAŞROLÜ FAHRİYE EVCEN

Bir süredir adı kulislerde konuşulan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in, "Hamal" dizisinin kadın başrolü için yapımla anlaşmaya vardığı öğrenildi. Yeni yayın döneminin iddialı projeleri arasında gösterilen dizide Evcen, Oktay Kaynarca ile başrolleri paylaşacak.

Senaryosunu Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim'in kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan üstlenecek.

Gizli tutuluyordu! Oktay Kaynarca'nın Hamal’daki partneri belli oldu

HAMAL DİSİZİNİN KONUSU NE?

İlk olarak "Kafkas" adıyla hazırlanan, daha sonra ise "Hamal" ismiyle yoluna devam etme kararı alınan dizi büyük şehirde güç mücadelesi, hesaplaşmalar ve adalet arayışı etrafında şekillenen etkileyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası