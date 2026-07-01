Sıra dışı lezzetleriyle bilinen Rizelilerin hamsili baklavadan sonra 25 yıllık bilinmeyen bir lezzeti daha ortaya çıktı. Pilav üstü kadayıf, hem görüntüsü hem de tadıyla hayrete düşürüyor. İşte şaşırtan yemeğin içindekiler...

Rizelilerin severek tükettiği geleneksel yiyecek pilav üstü kadayıfın geçmişi 25 yıl öncesine dayansa da yeni duyulmaya başlandı. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken, Rize'nin geleneksel yemeği pilav üstü kadayıf, tadına bakanlar için vazgeçilmez haline geliyor.

Ne İstanbul ne Trabzon ne Samsun sadece Rize’de var! 25 yıllık şaşırtan lezzet: Pilav üstü kadayıf, duyan inanamıyor

“PİLAVI TUZLU, KADAYIFI BALLI”

İşletmeci İsmail Reyhanoğlu, bu bilinmeyen lezzet hakkında şunları söyledi:

Pilav üstü kadayıf Rize'de bizlerin geleneksel bir yemeğidir. Pilavın özelliği tereyağlı ve tuzlu olması, kadayıfın özelliği de ballı olmasıdır. Tuzlu pilavla ballı kadayıf üst üste geldiği zaman mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. İnsanlar belki 'böyle bir lezzet olur mu' diye soruyor ve ben de 'bir kez dene ondan sonra karar ver' diyorum. Hemen hüküm vermeden 'böyle bir şey olur mu' demeyin. Sizlere ikram ettiğimde deneyin, bu lezzete gerçekten güzelmiş diyeceksiniz. Yiyenler bir daha gelip yemek istiyor. İnsanlar bu lezzeti çok ilginç buluyor. Öncesinde az veriyoruz, beğenirlerse sonrasında daha çok servis ediyoruz.

Ne İstanbul ne Trabzon ne Samsun sadece Rize’de var! 25 yıllık şaşırtan lezzet: Pilav üstü kadayıf, duyan inanamıyor

“ÇOĞUNLUKLA GENÇLER YİYOR”

Şeker hastalığının yaygınlaşmasıyla pilav üstü kadayıfı genç neslin daha fazla tercih ettiğini belirten Reyhanoğlu, "Eskiden insanlar bu kadar bilinçli değildi çünkü şeker hastalığı bu kadar yaygın değildi. Son yıllarda şeker hastalığı yaygınlaştığı ve insanlarımız bilinçlendiği için bunu çoğunlukla gençler yiyor ya da sağlık sorunu olmayan insanlar tüketiyor. Çünkü her şeyin başı sağlık" dedi.

Ne İstanbul ne Trabzon ne Samsun sadece Rize’de var! 25 yıllık şaşırtan lezzet: Pilav üstü kadayıf, duyan inanamıyor

“HİÇBİR YERDE GÖREMEDİM”

35 yıldır tükettiği pilav üstü kadayıfın lezzetini hiçbir yerde bulamadığını belirten Mehmet Dilli isimli vatandaş ise, “Bu pilav üstü kadayıfın tadını, lezzetini hiçbir yerde göremedim. Diğer şehirlerde, İstanbul'da olsun, Trabzon'da, Samsun'da hiçbir yerde göremedim. Pilavla kadayıf çok farklı bir lezzet oluyor” dedi.

Ne İstanbul ne Trabzon ne Samsun sadece Rize’de var! 25 yıllık şaşırtan lezzet: Pilav üstü kadayıf, duyan inanamıyor

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