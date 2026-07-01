Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 farklı ülkeden toplam 197 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. İade edilen suçluların 85’i Gürcistan, 52’si Almanya’dan geldi. İade süreçlerinin ‘tavizsiz’ takipçisi olacaklarını belirten Bakan Gürlek "Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin sıkı takip edildiğini belirterek, son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

31 ÜLKEDEN 197 İADE

Bakan Gürlek, “2026 yılının ilk yarısında, adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir. İade edilen şahısların 85’i Gürcistan’dan, 52’si Almanya’dan, 9’u Yunanistan’dan, 8’i Karadağ’dan, 6’sı Bulgaristan’dan, 3’ü Hollanda’dan ve 3’ü Kırgızistan’dan ülkemize getirilmiştir” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Bakan Gürlek, iade edilen suçluların yer aldığı ülkeleri şöyle sıraladı:

Ülke İade Edilen Suçlu Sayısı Hırvatistan 2 Irak 2 İngiltere 2 İtalya 2 Kazakistan 2 Kuzey Makedonya 2 Polonya 2 Arjantin 1 Arnavutluk 1 Azerbaycan 1 Belarus 1 Belçika 1 Bosna Hersek 1 Ermenistan 1 Fransa 1 Kolombiya 1 Kosova 1 Macaristan 1 Moldova 1 Portekiz 1 Rusya 1 Sırbistan 1 Slovenya 1 Ukrayna 1

İade sürecinde sıfır taviz! 31 ülkeden 197 suçlu Türkiye’de! Bakan Gürlek duyurdu: Kaçacak yer yok

“TAVİZSİZ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bakan Gürlek “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve anbean takipçisi olacağız” mesajını verdi.

Bakan Gürlek, Türkiye’den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerde de diğer ülkelerin taleplere verilen cevaplarını dikkate alacaklarının altını çizdi. Gürlek “İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız” diye vurguladı.

İade sürecinde sıfır taviz! 31 ülkeden 197 suçlu Türkiye’de! Bakan Gürlek duyurdu: Kaçacak yer yok

“SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOK”

Gürlek “Aziz milletimiz müsterih olsun Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız. Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” diyerek mücadelenin süreceğini ifade etti.

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