İade sürecinde sıfır taviz! 31 ülkeden 197 suçlu Türkiye’de! Bakan Gürlek duyurdu: Kaçacak yer yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 31 farklı ülkeden toplam 197 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. İade edilen suçluların 85’i Gürcistan, 52’si Almanya’dan geldi. İade süreçlerinin ‘tavizsiz’ takipçisi olacaklarını belirten Bakan Gürlek "Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” dedi.
- 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden 197 şahsın iadesi gerçekleştirilerek adalete teslim edildi.
- İade edilen şahısların en yoğun olduğu ülkeler Gürcistan (85 kişi) ve Almanya (52 kişi) olarak sıralandı.
- Bakan Gürlek, suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananların güvende olamayacağını ve iade süreçlerinin anbean takip edileceğini vurguladı.
- Türkiye'nin iade taleplerine diğer ülkelerin verdikleri cevaplar dikkate alınacak ve hukuki yardımlaşma ile mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine bakılacak.
- Bakan, teröristler, organize suç örgütü mensupları ve dolandırıcılar gibi suç odaklarının peşinin bırakılmayacağını ve suçlular için kaçacak yer olmadığını ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin sıkı takip edildiğini belirterek, son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
31 ÜLKEDEN 197 İADE
Bakan Gürlek, “2026 yılının ilk yarısında, adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir. İade edilen şahısların 85’i Gürcistan’dan, 52’si Almanya’dan, 9’u Yunanistan’dan, 8’i Karadağ’dan, 6’sı Bulgaristan’dan, 3’ü Hollanda’dan ve 3’ü Kırgızistan’dan ülkemize getirilmiştir” dedi.
Bakan Gürlek, iade edilen suçluların yer aldığı ülkeleri şöyle sıraladı:
|Ülke
|İade Edilen Suçlu Sayısı
|Hırvatistan
|2
|Irak
|2
|İngiltere
|2
|İtalya
|2
|Kazakistan
|2
|Kuzey Makedonya
|2
|Polonya
|2
|Arjantin
|1
|Arnavutluk
|1
|Azerbaycan
|1
|Belarus
|1
|Belçika
|1
|Bosna Hersek
|1
|Ermenistan
|1
|Fransa
|1
|Kolombiya
|1
|Kosova
|1
|Macaristan
|1
|Moldova
|1
|Portekiz
|1
|Rusya
|1
|Sırbistan
|1
|Slovenya
|1
|Ukrayna
|1
“TAVİZSİZ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
Bakan Gürlek “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve anbean takipçisi olacağız” mesajını verdi.
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Bakan Gürlek, Türkiye’den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerde de diğer ülkelerin taleplere verilen cevaplarını dikkate alacaklarının altını çizdi. Gürlek “İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız” diye vurguladı.
“SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOK”
Gürlek “Aziz milletimiz müsterih olsun Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız. Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır” diyerek mücadelenin süreceğini ifade etti.