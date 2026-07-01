Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bir süre önce 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'na yönelik yaptığı eleştirilerin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli Takım için yazdığı "Türkler Geliyor" marşına ilişkin konuşan Akçıl, marşın Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral tarafından tercih edilmediğini söyledi.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Turnuva sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Akçıl "Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil, 'Türkler Gidiyor' yapardım" ifadelerini kullanmıştı. Akçıl, şimdi de 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada marş sürecine ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

"MARŞ SÜRECİ BAŞTAN İTİBAREN FARKLI İLERLEDİ"

Ünlü şarkıcı, marşın hazırlanma sürecinin beklediği gibi ilerlemediğini belirterek, yaşananları anlattı.

Akçıl, "Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral'ın farklı bir marş tercih ettiğini öğrendikten sonra ben de sürecin dışında kaldım. Federasyondan bazı isimler de bu durumu bana iletti. Demek ki bu yönde bir karar alındı. Yapacak bir şey yok, bu karara saygı duyuyoruz. Marşı beğenen de oldu, beğenmeyen de. Ancak turnuvanın sonucu hepimizi üzdü. Bu yüzden de 'Türkler Geliyor' yerine 'Türkler Gidiyor' deseydim daha doğru olurdu diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM'IN KAPTANI ARDA GÜLER OLMALI"

Hakan Çalhanoğlu'na yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Akçıl, A Milli Takım'ın kaptanlığı konusunda da görüşünü paylaşarak, "Bence Milli Takım'ın yeni kaptanı Arda Güler olmalı" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası