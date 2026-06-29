Türk futbolunun kanayan yarası: Golcü yetişmiyor
Dünya Kupası’na hüsranla veda ettik, acı gerçekle bir defa daha yüzleştik… G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 4 yılda 35 yabancı santrforla oynadı, faturası millî takıma çıktı. Son 15 yılda tek yerli gol kralı çıkarabilen Türk futbolunda arıza teknik değil, yapısal!
- Son 15 yılın gol krallığı tablosuna göre, 2013-14 sezonundan bu yana yerli bir isim sadece bir defa (Umut Bozok, 2021-22) listeye girebilmiştir.
- Burak Yılmaz'ın 24 Mart 2022'de bıraktığı günden bu yana dört büyük kulüplerde 35 yabancı santrfor görev yapmıştır.
- A Millî Takım'ın golcü arayışı devam etmekte ancak yerli santrforların kulüplerinde düzenli forma şansı bulamaması bu havuzu daraltmaktadır.
- Büyük kulüplerin yabancı santrforlarla zirve yarışını sürdürmesi, yerli golcülerin gelişim ve forma bulma alanını kısıtlamaktadır.
BİROL BİNGÖL - Dünya Kupası’na hayal kırıklığıyla veda ettik. Elenmemize sebep olan ilk iki maçta rakip kaleye 62 şut attık ama gol bulamadık. Golcü eksikliğini derinden hissettik. Türk futbolunun son “gerçek 9 numarası” Burak Yılmaz’dı. 24 Mart 2022’de Porto’daki maçta Portekiz’e karşı penaltıyı kaçırıp Dünya Kupası biletini yakınca, “Bugün benim son maçımdı” diyerek bırakmıştı. Üzerinden dört sene geçti. O günden bu yana Türk futbolunun en büyük problemi değişmedi: Yerli santrfor eksikliği… Tabii ki problem sadece tek bir ismin yokluğuyla açıklanamaz. Arıza, maalesef ki yapısal.
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SON YERLİ UMUT BOZOK
Aradan geçen dört yılda millî patron Vincenzo Montella, gol atabilecek bir santrfor arayışında ama hâlâ aynı çıkmaza çarpıyor: Bu topraklarda golcü yetişmiyor… Nasıl yetişsin ki, son 15 yılın gol krallığı tablosuna bakıldığında kırılma kendiliğinden ortaya çıkıyor. 2013-14’ten bu yana ise bu listeye yerli bir isim yalnızca bir defa girdi: 2021-22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok. Üstelik o da hem Türk hem Fransız vatandaşı; “son yerli kral” lakabı bile tartışmaya açık. Geri kalan on sezon boyunca taht tamamen yabancılara kaldı. Türk santrforlar listede yer bulamadı.
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35 YABANCI SANTRFOR!
Bulamaması da gayet doğal. Çünkü millî takımı beslemesi gereken dört büyükler, 9 numaralı formayı hep farklı pasaportlu oyunculara teslim etti. Yedeğini bile yabancı oyuncudan seçti. Sadece Burak Yılmaz’ın millî formayı bıraktığı dört sene sürecinde, dört büyüklerde tam 35 yabancı santrfor görev yaptı. Montella’nın değerlendirdiği ve değerlendirebileceği isimler arasında Cenk Tosun, Umut Nayir, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Umut Bozok, Bertuğ Yıldırım, Enis Destan ve Mustafa Hekimoğlu bulunuyor. Ancak bu oyuncuların önemli bölümü kulüplerinde düzenli forma giyemiyor.
MESELE MONTELLA DEĞİL
Büyük kulüpler yabancı santrforlarla zirve yarışını sürdürürken, millî takım yerli golcü havuzunu genişletemiyor. Ortaya çıkan tablo, A Millî Takım’ın yaşadığı hayal kırıklığının yalnızca teknik direktör tercihiyle açıklanamayacağını gösteriyor. Dört büyük kulübün son yıllarda kullandığı 35 santrforun tamamının yabancı olması, yerli forvetlerin gelişim ve forma bulma alanının ne kadar daraldığını ortaya koyuyor. Ayrıca son 15 sezonun gol krallarında yabancı oyuncuların açık üstünlüğü de bu tabloyu destekliyor.
4 BÜYÜKLERİN SON 4 YILDAKİ GOLCÜLERİ
Galatasaray
Bafetimbi Gomis
Radamel Falcao
Mbaye Diagne
Mustafa Muhammed
Haris Seferovic
Cedric Bakambu
Carlos Vinicius
Alvaro Morata
Mauro Icardi
Victor Osimhen
Fenerbahçe
Mergim Berisha
Ally Samatta
Joao Pedro
Michy Batshuayi
Enner Valencia
Joshua King
Edin Dzeko
Youssef En-Nesyri
Jhon Duran
Siddik Cherif
Beşiktaş
Cyle Larin
Vincent Aboubakar
Wout Weghorst
Jackson Muleka
Ciro Immobile
Hyeon-gyu Oh
Trabzonspor
Andreas Cornelius
Fode Koita
Djaniny
Maxi Gomez
Simon Banza
Danylo Sikan
Denis Dragus
Paul Onuachu
Felipe Augusto