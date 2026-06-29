Dünya Kupası’na hüsranla veda ettik, acı gerçekle bir defa daha yüzleştik… G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 4 yılda 35 yabancı santrforla oynadı, faturası millî takıma çıktı. Son 15 yılda tek yerli gol kralı çıkarabilen Türk futbolunda arıza teknik değil, yapısal!

BİROL BİNGÖL - Dünya Kupası’na hayal kırıklığıyla veda ettik. Elenmemize sebep olan ilk iki maçta rakip kaleye 62 şut attık ama gol bulamadık. Golcü eksikliğini derinden hissettik. Türk futbolunun son “gerçek 9 numarası” Burak Yılmaz’dı. 24 Mart 2022’de Porto’daki maçta Portekiz’e karşı penaltıyı kaçırıp Dünya Kupası biletini yakınca, “Bugün benim son maçımdı” diyerek bırakmıştı. Üzerinden dört sene geçti. O günden bu yana Türk futbolunun en büyük problemi değişmedi: Yerli santrfor eksikliği… Tabii ki problem sadece tek bir ismin yokluğuyla açıklanamaz. Arıza, maalesef ki yapısal.

SON YERLİ UMUT BOZOK

Aradan geçen dört yılda millî patron Vincenzo Montella, gol atabilecek bir santrfor arayışında ama hâlâ aynı çıkmaza çarpıyor: Bu topraklarda golcü yetişmiyor… Nasıl yetişsin ki, son 15 yılın gol krallığı tablosuna bakıldığında kırılma kendiliğinden ortaya çıkıyor. 2013-14’ten bu yana ise bu listeye yerli bir isim yalnızca bir defa girdi: 2021-22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok. Üstelik o da hem Türk hem Fransız vatandaşı; “son yerli kral” lakabı bile tartışmaya açık. Geri kalan on sezon boyunca taht tamamen yabancılara kaldı. Türk santrforlar listede yer bulamadı.

Türk futbolunun kanayan yarası: Golcü yetişmiyor

35 YABANCI SANTRFOR!

Bulamaması da gayet doğal. Çünkü millî takımı beslemesi gereken dört büyükler, 9 numaralı formayı hep farklı pasaportlu oyunculara teslim etti. Yedeğini bile yabancı oyuncudan seçti. Sadece Burak Yılmaz’ın millî formayı bıraktığı dört sene sürecinde, dört büyüklerde tam 35 yabancı santrfor görev yaptı. Montella’nın değerlendirdiği ve değerlendirebileceği isimler arasında Cenk Tosun, Umut Nayir, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Umut Bozok, Bertuğ Yıldırım, Enis Destan ve Mustafa Hekimoğlu bulunuyor. Ancak bu oyuncuların önemli bölümü kulüplerinde düzenli forma giyemiyor.

Türk futbolunun kanayan yarası: Golcü yetişmiyor

MESELE MONTELLA DEĞİL

Büyük kulüpler yabancı santrforlarla zirve yarışını sürdürürken, millî takım yerli golcü havuzunu genişletemiyor. Ortaya çıkan tablo, A Millî Takım’ın yaşadığı hayal kırıklığının yalnızca teknik direktör tercihiyle açıklanamayacağını gösteriyor. Dört büyük kulübün son yıllarda kullandığı 35 santrforun tamamının yabancı olması, yerli forvetlerin gelişim ve forma bulma alanının ne kadar daraldığını ortaya koyuyor. Ayrıca son 15 sezonun gol krallarında yabancı oyuncuların açık üstünlüğü de bu tabloyu destekliyor.

Türk futbolunun kanayan yarası: Golcü yetişmiyor

4 BÜYÜKLERİN SON 4 YILDAKİ GOLCÜLERİ

Galatasaray

Bafetimbi Gomis

Radamel Falcao

Mbaye Diagne

Mustafa Muhammed

Haris Seferovic

Cedric Bakambu

Carlos Vinicius

Alvaro Morata

Mauro Icardi

Victor Osimhen

Fenerbahçe

Mergim Berisha

Ally Samatta

Joao Pedro

Michy Batshuayi

Enner Valencia

Joshua King

Edin Dzeko

Youssef En-Nesyri

Jhon Duran

Siddik Cherif

Beşiktaş

Cyle Larin

Vincent Aboubakar

Wout Weghorst

Jackson Muleka

Ciro Immobile

Hyeon-gyu Oh

Trabzonspor

Andreas Cornelius

Fode Koita

Djaniny

Maxi Gomez

Simon Banza

Danylo Sikan

Denis Dragus

Paul Onuachu

Felipe Augusto

2000 SONRASI GOL KRALLARI

2000 sonrası gol kralları

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