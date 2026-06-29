Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım; yabancı kuralı, İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmesi, Kulüpler Birliği toplantısında Barış Göktürk ile yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Lider Haber'e konuşan Yüksel Yıldırım; yabancı kuralı, TFF ile yapılan görüşmeler, sosyal medyada çıkan haberler ve toplantıda yaşandığı iddia edilen tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"10+4'E HERKES KARŞI"

Yabancı oyuncu kuralı hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, "18 kulübün hepsi 10+4'ü kabul etmediğimiz konusunda hemfikir oldu. 10+4'e herkes karşı. Çoğunluk sayının artırılmasını istedi. 'Limit kalksın, niye limit var' dediler. O gün doğruydu, bugün 10+4 yanlış. Cuma gecesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştum. Toplantıdaki tartışmadan dolayı üzüldüğünü söyledi. Ben de 'Üzülecek bir şey yok, Türk futbolu için tartıştık' dedim. Kendisi bana, 'Siz kulüpler olarak aranızda anlaşın, biz gerekeni yapmayı düşünüyoruz' dedi." dedi.

MAHMUT USLU'NUN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'nun yabancı oyuncu kuralıyla ilgili değerlendirmesini de olumlu bulduğunu belirten Yıldırım, "Mahmut Ağabey orada çok güzel bir şey söyledi: 'Ben hangi ülkeye, hangi dünya futboluna Türkiye'de hizmet edeceğim, genç yabancıları alıp yetiştireceğim, adam çekecek, biz yetiştirici olacağız' dedi. Artı dört olmasın dedi, çok güzel bir fikirdi" diye konuştu.

"BEN SAMSUNSPOR BAŞKANIYIM"

Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere ve tuttuğu takımla ilgili tartışmalara da tepki gösteren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ben Samsunspor başkanıyım ve Samsunsporluyum. Çocukluğumda ikinci takımım Galatasaray'dı. Neyi konuşuyoruz? Sağır mısınız, bilmiyor musunuz? Beni Galatasaray'ın bilmem nesi yaptılar. Yeter artık." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kendisi hakkında yalan haberler yapıldığını savunan Yıldırım, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bir düşmanlığı olmadığını söyledi.

"GİDER AĞZINI BURNUNU BEN KIRARDIM"

Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe temsilcisi Barış Göktürk'ün kendisine yönelik sert ifadeler kullandığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Yıldırım, "Buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin. Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemezdi de. Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu ben kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Yeter ya. Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi." dedi.

"FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞIM YOK"

Fenerbahçe'ye karşı bir düşmanlığının olmadığını söyleyen Yıldırım, "Ben Fenerbahçe'ye karşı demeç vermiyorum. Televizyonda insanlar Fenerbahçe soruyor, ben de gördüğümü söylüyorum. Fenerbahçe düşmanlığım yok kardeşim. 500 kere söyledim. Fenerbahçe medyası bana kafayı takmış. Bana bugün yazılar geliyor, paralı trolleri tutmuşlar, Yüksel Yıldırım'a saldırıyorlar. Ben Aziz Başkan'ı aradım, ben aramışım gibi haber yapılmış, özür dilemişim. Arayacaktım ama aramadım yazılanlardan dolayı. Bana terbiyesizlik yapılıyor. Fenerbahçe medyasında bazı doldurulmuş paralı insanlar var. Bu insanlar tavrını düzeltmediği sürece, TV'de bana 'Galatasaraylı mısınız?' deniyor. Böyle salakça sorular sorulduğu sürece bu tartışmalar bitmez. Beşiktaş taraftarı bana kan kusuyor. Sergen Hoca döneminde 'Beşiktaş'ı yenmeye geliyorum' dedim, söylenmedik laf kalmadı. Biz Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u yenersek dünyanın sonu mu. Başakşehir şampiyon oldu, bir daha yapmıyorlar. Biz de şampiyon olacağız, olacağız." ifadelerini kullandı.

"KANARYA SEVENLER DERNEĞİ" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Toplantıda kullandığı "Burası Kanarya Sevenler Derneği değil" sözlerine de açıklık getiren Yıldırım, "Orada bir laf etti yine Mahmut Ağabey, ben de 'Burası Kanarya Sevenler Derneği değil' dedim. Boş adamlar, boş konuşanlara 'Burası Kanarya Sevenler Derneği değil' derlerdi. Ben bu sözü iş hayatımda çok konuşuyorum. Bana 'ne yapıyorsun' dediler. Ben 'Fenerbahçe için söylemiyorum' dedim. Boş adamların gidip dernekte oturup lay lay yaptıkları bir yerdi, bunu anlatmak için dedim. Fenerbahçe camiasına öyle bir şey yapacak halim yok." dedi.

"AZİZ YILDIRIM BENİM AĞABEYİM"

Aziz Yıldırım ile uzun yıllardır tanıştığını belirten Yüksel Yıldırım, "Aziz Bey ile 10 küsür senedir görüşüyorum. Geçmişte gemilerini yönettim. Denizcilik camiasından, futbol camiasından tanışıyoruz. Kaç sefer Zorlu Center'de yemek yedik, dertleştik, oturduk, konuştuk ortak arkadaşlarımızla gece yarısına kadar. Aziz Ağabey benim ağabeyim ya." şeklinde konuştu.

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