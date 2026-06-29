Pakistan, Afganistan sınırında düzenlenen kapsamlı operasyonda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, operasyon kapsamında militanlara ait hedeflerin imha edildiğini ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Pakistan yönetimi, Afganistan sınırında düzenlenen güvenlik operasyonunda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde artan terör saldırılarının ardından sınır hattında istihbarata dayalı geniş çaplı bir kara operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tarar, operasyon sonrasında belirlenen hedeflere hassas saldırılar düzenlendiğini belirterek, "29 militan etkisiz hale getirildi, bazıları ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Tarar, operasyon kapsamında militanlara ait üç noktanın imha edildiğini, buralarda bulunan büyük miktarda silah ve mühimmatın da kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan'ın bölgede barış ve istikrarın korunmasına önem verdiğini vurgulayan Tarar, "Yabancı güçlerin desteklediği terör tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

SINIR HATTINDA TERÖR TEHDİDİ SÜRÜYOR

Pakistan'da özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletleri, son yıllarda silahlı saldırıların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer alıyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında barındığını ve saldırıları buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

Belucistan eyaletinde ise ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.

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