A Millî Takım, kupadan elenen takımlar içinde en şanssızıydı. İstatistiklerde rakiplerine fark atan, iki topu direkten dönen ay yıldızlıların erken vedası dünyanın diline düştü. Rooney ve Henry “Türkler başı dik eve döndü” dedi.

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası macerası, ABD galibiyetiyle sona erdi. Geriye dönüp baktığımızda; ABD galibiyeti ancak teselli ikramiyesi anlamını taşıdı. Dünya Kupası’nda gruplarında üçer maç yapan takımlar arasında Türkiye, hücumda en yüksek baskıyı kurmasına rağmen bitiriciliği en verimsiz takım oldu. Ay yıldızlılar turnuva genelinde topa sahip olma ve şut sayıları gibi dominant istatistiklerde büyük fark yapsa da bunun karşılığını alamadı. Türkiye; Avustralya maçında yüzde 72 topa sahip olma oranı ve 30 şut, Paraguay maçında ise yüzde 78 topa sahip olma oranı ve 32 şut istatistiğine rağmen sıfır çekti. Abdülkerim’in Avustralya, Merih’in de Paraguay maçlarında bir topu direkten döndü.

Türkiye - ABD

TAKIMDA O GÜÇ VARDI

A Millî Takım’dan büyük beklentilerin olması, hayal kırıklığının da büyümesine sebep oldu. TNT Sports’ta Türkiye’yi değerlendiren Manchester United ve İngiltere futbolunun efsane ismi Wayne Rooney, “Gerçekten Türkiye’ye yazık oldu. Türkiye eve dönüyor olabilir, ancak bu performanstan sonra başları dik bir şekilde gidiyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Fransız efsane Thierry Henry “Türkiye böyle bitiremezdi! Bir reaksiyon göstermeliydi ve gösterdi!” dedi. UEFA’nın maç analisti ünlü Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou ise “Türkiye bu gruptan çıkacak bir takımdı. Şimdi kendilerine çok kızacaklar” sözlerini kullandı.

Türkiye - ABD

ARDA GÜLER SAF KALİTE!

Dünya futbolunun efsane isimleri Arda Güler’i turnuvanın geri kalanında seyredemeyecekleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Wayne Rooney “Saf yetenek. Topa her dokunduğunda kalitesini görebiliyorsunuz” derken Henry; “Arda mı, Pedri mi?” sorusu karşısında “Pedri olağanüstü ama Arda topa her sahip olduğunda önemli bir şeyin olacağını hissediyorsun. Bu yaşta böyle bir kişilik nadir bulunur” cevabını verdi. Aynı soru karşısında Zlatan İbrahimovic’in sözler ise “Henry diplomatik olmaya çalışıyor. Benim buna ihtiyacım yok. Arda’yı seçiyorum ve iki kez bile düşünmüyorum” oldu.

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