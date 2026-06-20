A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na son maç öncesinden havlu attı. Maçın ardından turnuva öncesi 'Türkler Geliyor' marşını yapan Sinan Akçıl'dan ise çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

A Milli Futbol Takımımız, ilk maçta Avustralya'ya 2-0, bugün de Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptaki son rakibi ABD ile oynayacağı maç öncesi turnuvaya veda etti.

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Maç sonrası sosyal medyada sitemli paylaşımlar yapılırken, Sinan Akçıl'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dünya Kupası öncesi Milli Takımımız için 'Türkler Geliyor' marşını yazan Akçıl, turnuvaya veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"ÇOK YAZIK"

"Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil 'Türkler Gidiyor' yapardım."

TÜRKLER GELİYOR'UN SÖZLERİ

Alem kırmızıyı, alem beyaz görsün

Açık söylüyorum, seni sevmeyen ölsün

Biz bir ölsek bile yine bin oluruz

İyi bilirsiniz kimin torunuyuz

Doğusundan batısına

Selam çakıp atasına

Bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor

Eline bayrağı alan

Annelerin duasıyla

Bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor

Türkler geliyor (Ver mehteri)

Türkler geliyor

Biz Türkleri

Görecekler

Türkler kim görecekler

Başka bir milletiz

Yok hiçbir eşimiz

Düşünün şimdi siz

Olucaz derdiniz

Kanımız, canımız

Fetihtir adımız

Herkes sanki kardeş

Öyle bir takımız

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