Türkiye, Dünya Kupası'na havlu attı! Türkler Geliyor marşını yapan Sinan Akçıl'dan olay paylaşım geldi: Bilseydim...
A Milli Futbol Takımımız, Paraguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na son maç öncesinden havlu attı. Maçın ardından turnuva öncesi 'Türkler Geliyor' marşını yapan Sinan Akçıl'dan ise çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
- Türkiye, ilk maçta Avustralya'ya 2-0, ikinci maçta ise Paraguay'a 1-0 yenildi.
- Bu sonuçlarla Milli Takım, gruptaki son rakibi ABD ile oynayacağı maç öncesi turnuvadan elendi.
- Sosyal medyada maç sonrası sitemli paylaşımlar yapıldı.
- 'Türkler Geliyor' marşının yazarı Sinan Akçıl, "ÇOK YAZIK" başlığıyla bir paylaşım yaptı.
- Akçıl, paylaşımında "Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil 'Türkler Gidiyor' yapardım" ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımımız, ilk maçta Avustralya'ya 2-0, bugün de Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptaki son rakibi ABD ile oynayacağı maç öncesi turnuvaya veda etti.
Maç sonrası sosyal medyada sitemli paylaşımlar yapılırken, Sinan Akçıl'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.
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Dünya Kupası öncesi Milli Takımımız için 'Türkler Geliyor' marşını yazan Akçıl, turnuvaya veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"ÇOK YAZIK"
"Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil 'Türkler Gidiyor' yapardım."
TÜRKLER GELİYOR'UN SÖZLERİ
Alem kırmızıyı, alem beyaz görsün
Açık söylüyorum, seni sevmeyen ölsün
Biz bir ölsek bile yine bin oluruz
İyi bilirsiniz kimin torunuyuz
Doğusundan batısına
Selam çakıp atasına
Bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor
Eline bayrağı alan
Annelerin duasıyla
Bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor
Türkler geliyor (Ver mehteri)
Türkler geliyor
Biz Türkleri
Görecekler
Türkler kim görecekler
Başka bir milletiz
Yok hiçbir eşimiz
Düşünün şimdi siz
Olucaz derdiniz
Kanımız, canımız
Fetihtir adımız
Herkes sanki kardeş
Öyle bir takımız