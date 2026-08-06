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3. Sayfa

Fenerbahçe maçında karaborsa operasyonu! Biletleri iki katından pahalıya satmaya çalıştılar

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Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşması öncesinde karaborsa bilet sattıkları öne sürülen iki kişi gözaltına alındı. Gişe fiyatı 3 bin 550 lira olan biletleri 8 bin 500 liraya satmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler tutuklandı.

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İstanbul'da, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde karaborsa bilet satışını engellemek amacıyla çalışma başlattı.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan denetimlerde, gişe satış fiyatı 3 bin 550 lira olan maç biletlerini 8 bin 500 liraya satmaya çalıştıkları tespit edilen E.Y. ile A.A. suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına dijital inceleme yapılması amacıyla el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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