Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanacak muayene katılım payları arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile en yüksek katılım payı özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde ödenecek. İşte sağlık kuruluşlarında ödenecek katkı payları tutarları...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan muayene katılım payları yeniden belirlendi.

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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE 90 TL

Yeni düzenlemeye göre, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 50 TL olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde ise katılım payı 90 TL olarak belirlendi.

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EN YÜKSEK PAY VAKIF VE ÖZEL HASTANELERDE

En yüksek katılım payı ise vakıf üniversitesi hastaneleri ile özel hastanelerde uygulanacak. Buna göre bu sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 100 TL olacak.

AİLE HEKİMLERİNDE VE DİŞ MUAYENELERİNDE ALINMAYACAK

Öte yandan birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında, yani aile sağlığı merkezleri ve benzeri kuruluşlarda yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaması uygulaması devam edecek. Ayrıca aile hekiminin sevkiyle üst basamak sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlar, belirlenen katılım payını yüzde 50 indirimli ödeyecek.

5 GÜNLÜK SÜRE SINIRI 30 GÜNE UZATILDI

Tebliğde yer alan bir diğer önemli değişiklik ise süre sınırlandırmasında yapıldı. Daha önce ilgili mevzuatta 5 gün olarak uygulanan süre sınırı, 6 kat artırılarak 30 güne çıkarıldı.

Sağlık hizmetlerinde yeni dönemi başlatan bu düzenlemeler, Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yasal olarak yürürlüğe girdi.

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