CHP'deki yönetim krizi sürerken CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de; bir yandan görevden almalar diğer yanda ise istifalar sürüyor. Son olarak dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla birçok il başkanı görevden alındı, bazı başkanlarsa disipline sevk edildi.

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Gelişmeler dikkatle takip edilirken geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Haber'de yayınlanan 'Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı' programına konuk olan Gazeteci Mustafa Yavuz, Tugay'ın AK Parti'ye geçmek için yoğun çaba içinde olduğunu söyledi.

"AK PARTİ'YE GEÇMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDİYOR"

Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel geçen hafta yeni partisinin İzmir il binasını açtı. Orada mini bir toplantı yaptı Özgür Özel. Orada Özel'e 'Cemil Tugay nerede' diye soruldu. Tugay yeni partinin kuruluş aşamasında Özel'in yanlarında olacağını söyledi ama Cemil Tugay iki nedenden dolayı o gün orada olmadı. Bir, Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir çalışma, kulis ve temas halinde şu anda. Net bilgi söylüyorum. Cemil Tugay, AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi 'ne geçmek için şu anda yoğun bir çaba, görüşme trafiği içerisinde. Özel ile Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk. Ben bugün bu kulis bilgisine alınca iki tarafa yakın isimleri de aradım. Her iki taraf da birbirine neredeyse ağır sözler söyleyecek noktada. Yani ipler zaten kopmuş.

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İSTİFASINE NE DEMİŞTİ?

Cemil Tugay, CHP'nin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için herkesin üzerine düşen sorumlulukları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı.

Cemil Tugay

"Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Hayatım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak 'mutlak butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim."

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