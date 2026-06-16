Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışındaki ‘beyin takımı’ için Adalet Bakanlığı, yeniden düğmeye bastı. İade taleplerinin yenileneceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Örgütün beyni yurt dışında. Yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerini yakalamaya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonlara dair yeni bilgiler verdi.

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, Türk adli makamları bugüne kadar örgüt kapsamında toplam 2 bin 950 iade talebi hazırlayarak merkezi makama iletti. Interpol Genel Sekreterliği'ne iletilen talepler arasında henüz resmi olarak kabul edilen bir kırmızı bülten bulunmuyor.

Terör örgütü FETÖ’nün ‘beyin takımı’na yakın kadraj! Adalet Bakanı açıkladı: İade talepleri yenilenecek

Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı Interpol'ün Türkiye'nin yanında durması gerektiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık uluslararası boyutta sürdürüldüğünü vurguladı.

Terör örgütü FETÖ’nün ‘beyin takımı’na yakın kadraj! Adalet Bakanı açıkladı: İade talepleri yenilenecek

‘BEYİN TAKIMI’ HAMLESİ

Bakan Gürlek “Örgütün beyni yurt dışında. Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak. Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek. Dosyalar güncellenerek, beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı" dedi.

Terör örgütü FETÖ’nün ‘beyin takımı’na yakın kadraj! Adalet Bakanı açıkladı: İade talepleri yenilenecek

FİNANS AĞLARINA YAKIN TAKİP

FETÖ terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı olduğunu hatırlayan Bakan Gürlek, örgütün özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Mustafa Özcan

Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre en çok iade talebi 777 dosya ile Almanya, 428 dosya ile ABD ve 142 dosya ile Belçika'ya iletilmiş durumda. Ancak taleplerin bir kısmı reddedildi bir kısmı ise karara bağlanmamış durumda. İade taleplerinde ise Romanya'dan 2, Cezayir'den 1 olarak sınırlı sayıda dosya da bulunuyor.

Cevdet Türkyolu

KİLİT İSİMLER İADE TALEBİ LİSTESİNDE

Öte yandan örgütün finansal ve idari merkezi haline gelen ABD’den iade talebi edilen isimler arasında Fetullah Gülen’in sekreteri ve "mahrem yapılanma" sorumlusu Cevdet Türkyolu, örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans kaynağı Mustafa Özcan, "Tayin Heyeti" üyeleri Ahmet Kara, Şerif Ali Tekalan ve İsmail Büyükçelebi ile medya sorumlusu Ekrem Dumanlı, Gülen'in yeğeniyle evli ve halefi olarak gösterilen Ahmet Kurucan gibi kilit isimlerde yer alıyor.

İsmail Büyükçelebi

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