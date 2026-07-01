ABD'nin Philadelphia kentinden gelen görüntüler, ülkedeki uyuşturucu krizinin ulaştığı ürkütücü boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, fentanil bağımlılığının tetiklediği bu durumun artık kontrolü zor ciddi bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü vurguluyor.

Philadelphia'nın farklı semtlerinde kayda alınan ve sosyal meydada hızla yayılan video kayıtları, kentteki uyuşturucu salgınının vehametini bir kez daha gözler önüne serdi.

KALDIRIMLARDA YARI BAYGIN HALDELER

Kameralara yansıyan görüntülerde, çok sayıda insanın kaldırımlarda, sokak aralarında ve bina girişlerinde bilincini kaybetmiş ya da yarı baygın halde olduğu görüldü. Ayakta durmakta zorlanan veya saatlerce ayakta adeta donarak hareketsiz kalan bireylerin görüntüsü görenleri ürküttü.

Sokaklardaki korkunç manzaraya karşın çevre sakinlerinin bu duruma alışmış bir şekilde günlük hayatlarına devam etmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.

ABDde ürküten manzara! Bir kent adeta donup kaldı, görüntüler gündem oldu

MİKRO DOZDA KULLANIMI BİLE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Son yıllarda ABD’yi esir alan fentanil kullanımı, bu tablonun en büyük sorumlusu olarak gösteriliyor. Üretim maliyetinin düşüklüğü ve yüksek bağımlılık gücü nedeniyle hızla yayılan bu madde, mikro dozlarda bile ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Kullanıcılarda derin bilinç kayıplarına ve denge bozukluklarına yol açıyor.

ABDde ürküten manzara! Bir kent adeta donup kaldı, görüntüler gündem oldu

"YAŞAYAN ÖLÜLER"

Söz konusu görüntüler sosyal medyada "yaşayan ölüler" ve "korku filmi sahnesi" benzetmeleriyle paylaşılsa da uzmanlar, bu tür ifadelerin arkasında ciddi bir bağımlılık ve sağlık krizinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Yetkililerin sorunu yalnızca güvenlik açısından değil, tedavi, önleme ve halk sağlığı politikaları kapsamında da ele alması gerektiği vurgulanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası