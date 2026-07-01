ABD'nin Chicago kentinde yaşayan bir kiracı, aylardır bina yönetimine bildirdiği fare istilasına karşı önlem alınmadığını öne sürdü. Gece uyurken farelerin yüzünü kemirmesiyle dehşeti yaşayan talihsiz adamın şişen yüzü ve gözü dikkat çekerken, saldırının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Chicago'nun Rogers Park semtinde yaşayan Heriverto Hernandez, evindeki fare sorununu defalarca bina yönetimine bildirdiğini ancak gerekli müdahalenin yapılmadığını savundu. Hernandez, üç hafta önce gece uyurken farelerin saldırısına uğradığını ve yüzünden yaralandığını söyledi.

YÜZÜ VE GÖZLERİ ŞİŞMİŞ

Fox32'ye konuşan Hernandez, üç hafta önce gece saat 03.00 sularında yüzünde bir hareket hissetmesiyle uyandığını anlattı. Fareleri yüzünden uzaklaştırdığını belirten talihsiz adamın yüzü ve gözlerinin şişmiş olduğu, yüzünde birçok ısırık izinin bulunduğu görüntüler de dikkatleri çekti.

Defalarca uyardı, kimse dinlemedi! Gece yüzünü fareler kemirdi

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hernandez'e kuduz aşısı ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Yaralarının büyük ölçüde iyileştiği ancak gözündeki tahrişin sürdüğü ifade edildi.

Kiracıların oluşturduğu Fuerzas Activas de la Damen adlı birlik ise apartmanda uzun süredir fare ve hamamböceği istilası yaşandığını, bina yönetiminin bakım ve onarım taleplerine yeterli karşılığı vermediğini öne sürdü.

YÖNETİMDEN JET CEVAP

İddialara cevap veren ARK Management ise Mart 2025'ten bu yana apartman kompleksine 1,5 milyon dolardan fazla yatırım yapıldığını ve 20'den fazla dairenin yenilendiğini açıkladı. Şirket ayrıca Hernandez'in yaklaşık sekiz aydır kira ödemediğini, hakkında tahliye süreci bulunduğunu ve kendisine yenilenen bir daireye taşınmasının teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediğini savundu. Yönetim, kiracıların sağlık ve güvenliğine ilişkin tüm şikâyetleri ciddiyetle ele aldıklarını belirtti.

Defalarca uyardı, kimse dinlemedi! Gece yüzünü fareler kemirdi

Olay, kemirgenlerle mücadeleye ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Bu ay yayımlanan bir araştırmada, ev farelerinin kullanılan bazı zehirlere karşı genetik direnç geliştirdiği, sıçanların ise tuzaklardan kaçınmayı öğrenmeye başladığı belirtilirken, uzmanlar şehirlerde kemirgenlerle mücadele yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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