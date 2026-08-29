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Eski eşi telefonda silah sesini duydu! Yazar Murat Koparan ölü bulundu

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Üsküdar’da bir villanın üçüncü katındaki banyoda 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın cansız bedeni bulundu. Koparan’ın yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşiyle telefonda görüştüğü sırada silah sesi duyulması üzerine ekiplerin adrese sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir villada yaşandı.

Eski eşi telefonda silah sesini duydu! Yazar Murat Koparan ölü bulundu
Başlık ResmiEski eşi telefonda silah sesini duydu! Yazar Murat Koparan ölü bulundu

TELEFONDA SİLAH SESİ DUYULDU, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre Murat Koparan, olaydan yaklaşık bir saat önce yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y. (33) ile telefonda konuştu. Görüşme sırasında silah sesi duyulması üzerine Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eski eşi telefonda silah sesini duydu! Yazar Murat Koparan ölü bulundu
Başlık ResmiEski eşi telefonda silah sesini duydu! Yazar Murat Koparan ölü bulundu

BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Villanın balkonundan eve giren ekipler, üçüncü kattaki banyoda Koparan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Murat Koparan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde villada bulunan silahın da ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Eski eşi telefonda silah sesini duydu! Yazar Murat Koparan ölü bulundu
Başlık ResmiEski eşi telefonda silah sesini duydu! Yazar Murat Koparan ölü bulundu

DEFNEDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Murat Koparan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Koparan için Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Koparan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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