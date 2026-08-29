Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde katılacağı Eylül dönemi mesleki çalışma programının takvimi ve yapılış şekli açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, öğretmen seminerleri eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği seminerlerin eylül programı belli oldu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki mesleki çalışmalarının 1-4 Eylül'de çevrim içi, uyum eğitiminin yapılacağı 7-11 Eylül'de ise yüz yüze gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Açıklama geldi

SEMİNERLER NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI - YÜZ YÜZE Mİ?

Bakan Tekin, eylül ayındaki mesleki çalışma programına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenlerimiz. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma programımızın ilk haftası olan 1-4 Eylül tarihleri arasındaki eğitimlerimizi çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.

7-11 Eylül tarihlerini kapsayan ikinci hafta çalışmalarımızı ise yüz yüze gerçekleştirerek tamamlayacağız.

Mesleki çalışma programımızın eğitim ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan tüm öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

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