Fenerbahçe-Lyon maçında olayların faturası ağır! UEFA'dan iki isme ceza

Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasının ardından yaşanan gerginlikler UEFA'nın gündemine taşınıyor. Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın 5 maça, Guendouzi'nin ise 3 maça kadar men cezası alma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan gerginliklerin UEFA Disiplin Kurulu'na taşınması bekleniyor. Maç sonrasında Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira ile Fenerbahçeli Matteo Guendouzi arasında yaşanan olayların ardından iki ismin de ceza alma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe-Lyon maçında olayların faturası ağır! UEFAdan iki isme ceza

FERREİRA İÇİN 5 MAÇA KADAR CEZA İHTİMALİ

Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarda Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın Guendouzi'ye saldırmaya çalıştığı iddia edildi. UEFA'nın olayla ilgili değerlendirmesinde Ferreira'ya 3 ila 5 maç arasında men cezası verebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe-Lyon maçında olayların faturası ağır! UEFAdan iki isme ceza

GUENDOUZİ'NİN DE CEZA ALMA İHTİMALİ VAR

Öte yandan maçın ardından Lyonlu futbolcularla tartışma yaşayan Guendouzi'nin de UEFA'nın disiplin sürecine dahil edilmesi bekleniyor. Fransız futbolcunun çeşitli hakaretlerde bulunduğu iddiası nedeniyle 1 ila 3 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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